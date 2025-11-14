Tragedie în Capitală: o fetiță de doi ani a murit după sedare la dentist. Părinții acuză medicii: „Au omorât-o”

Părinții acuză grave neglijențe medicale

O tragedie cumplită a zguduit Bucureștiul, după ce o fetiță de doar doi ani a murit în timpul unei proceduri stomatologice aparent simple. Copila a fost sedată intravenos pentru tratamentul a două carii, însă la scurt timp a intrat în stop cardio-respirator. În ciuda eforturilor de resuscitare care au durat două ore, medicii nu au reușit să o salveze.

Părinții: „Ni s-a spus că analizele nu afectează procedura”

Mama fetiței povestește cu lacrimi în ochi că micuța a intrat în cabinet la ora 17:06, iar după doar 24 de minute a intrat în stop cardio-respirator:

"Deci ea a intrat la 17:06, şi la 17:30 ea a intrat în stop. Pe mine m-au anunţat după o oră că a intrat în stop şi după o oră jumătate a venit ambulanţa. Le-a fost frică şi e normal, înţeleg, au încercat ei s-o resusciteze. Poate dacă ar fi venit ambulanţa, poate dacă... Nu ştiu..."

Tatăl susține că soția sa i-a transmis medicului stomatolog rezultatele analizelor, care arătau valori hepatice de șase ori peste limită, potrivit Observator news. Cu toate acestea, intervenția nu a fost amânată.

"A semnat soţia, dar ştiam ce îi face, adică nu am venit că nu ştiam. Noi am spus, are mesaje soţia cu doamna doctor pe Whatsapp unde i-a spus că mai bine ar fi să schimbăm programarea, şi doamna doctor i-a zis că nu, că să vină că este ok"

Părinții mai afirmă că nu au fost lăsați să intre în cabinet:

Stopul cardio-respirator a survenit la 20 de minute după sedare

Conform relatărilor familiei, problemele au apărut imediat după administrarea sedării. Copila ar fi fost resuscitată de două ori, însă în final a decedat în jurul orei 20:15.

"După 20 de minute după ce a sedat-o, a anesteziat-o, copilul a intrat în stop cardio-respirator, iar pe noi ne-a anunţat abia după o oră şi ceva şi ambulanţa la fel, a venit după o oră şi ceva", a declarat tatăl.

Anchetă amplă: documente ridicate, medici audiați

Poliția Capitalei a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, gestionat de Serviciul de vătămări și ucideri din culpă, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3.

„Joi, în jurul orei 19:30, Secția 10 Poliție a fost sesizată, prin intermediul 112, cu privire la faptul că, la o clinică stomatologică din Sectorul 3, un copil a intrat în stop cardio-respirator. Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind vorba despre o minoră, în vârstă de aproximativ 2 ani”, informa joi un comunicat al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB), transmis AGERPRES.

Anchetatorii au ridicat documente din clinica stomatologică, iar două dintre doctorițele prezente în timpul intervenției au fost audiate ore întregi.

Reacția clinicii: peste 1.700 de proceduri similare fără incidente

Reprezentanții clinicii stomatologice au transmis, într-un comunicat de presă, că vor coopera 'deplin' cu autoritățile competente în cadrul oricăror investigații pentru a elucida circumstanțele acestui tragic eveniment.

„'Suntem profund șocați și devastați de tragicul incident petrecut în cadrul unei proceduri de sedare profundă efectuate unui pacient copil. Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor depuse de echipa noastră medicală pentru resuscitare, micuța a suferit un stop cardio-respirator ireversibil'', a transmis sursa citată.

Clinica susține că procedurile de sedare profundă sunt practicate de peste 11 ani:

"În ultimii peste 11 ani de activitate, clinica noastră a realizat cu succes mai mult de 1.700 de proceduri similare de sedare profundă, cu aceeaşi echipă dedicată şi calificată, fără niciun incident anterior."

Ei au susținut că fetița a mai trecut printr-o procedură similară, cu sedare profundă, în data de 27 ianuarie 2025, realizată în cadrul aceleiași clinici de aceeași echipă medicală, medic anestezist și medic stomatolog, procedură care s-a încheiat „fără complicații și cu o recuperare completă”.

Colegiul Medicilor Stomatologi va oferi sprijin pentru identificarea persoanelor responsabile

Colegiul Medicilor Stomatologi București a transmis vineri că va oferi organelor de anchetă judiciară întregul sprijin pentru identificarea persoanelor responsabile în cazul fetiței care a murit în urmă cu o zi la o clinică stomatologică din Capitală.



„În urma decesului unui pacient minor la o clinică stomatologică din Capitală, Colegiul Medicilor Stomatologi București transmite condoleanțe familiei și regretele noastre pentru nesfârșita suferință. Colegiul va oferi organelor de anchetă judiciară întregul sprijin pentru identificarea persoanelor responsabile”, au scris pe Facebook reprezentanții Colegiului Medicilor Stomatologi București.

Ministerul Sănătății: urmează verificări stricte

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că orice anestezie generală poate avea efecte secundare și a trimis Corpul de Control la clinica privată:

„Orice intervenţie chirurgicală şi orice anestezie generală pot avea şi anumite efecte secundare în anumite circumstanţe.”

Inspecția Sanitară de Stat verifică în prezent respectarea protocoalelor, iar Colegiul Medicilor va analiza conduita terapeutică a personalului implicat.

Până la acest moment, potrivit surselor citate, contra personalului medical nu au fost dispuse măsuri preventive. Ancheta continuă pentru a clarifica circumstanțele care au dus la moartea fetiței.