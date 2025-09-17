Coaliția amână o săptămână decizia privind prelungirea plafonării prețurilor la alimente

Premierul Ilie Bolojan a solicitat un răgaz de o săptămână, argumentând că este un subiect nou, care necesită studierea documentelor prezentate și solicitarea de date suplimentare, după ce PSD a prezentat un document din care reieșea că eliminarea prelungirii plafonării prețurilor la alimentele de bază ar duce la majorarea inflației, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX. În plus, acesta a precizat că oricum nu s-ar fi putut adopta o ordonanță de urgență în această săptămână.

UDMR s-a poziționat ferm în favoarea prelungirii plafonării prețurilor la alimentele de bază, în timp PSD a transmis că nu are nicio problemă cu amânarea deciziei.

Astfel, o decizie finală urmează să fie luată săptămâna viitoare, după ce partenerii de guvernare vor analiza impactul și forma actului normativ.

Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, implementată de guvernul din iunie 2023, a redus inflația de la 18% la 1,1% și a protejat puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici. PSD avertizează că eliminarea măsurii ar duce la creșterea prețurilor și tensiuni sociale, potrivit documentului PSD consultat de MEDIAFAX.

(sursa: Mediafax)