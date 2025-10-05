O cometă din afara sistemului solar trece pe lângă Marte. Ea este monitorizată de sonde spațiale

Deși călătorește cu o viteză amețitoare de 310.000 km/h, cometa nu reprezintă o amenințare pentru planetele din vecinătate, potrivit AP. Este doar al treilea obiect interstelar descoperit până acum, după ʻOumuamua în 2017 și 2I/Borisov în 2019.

Sondele Agenției Spațiale Europene care orbitează Marte au început deja să o monitorizeze, în timp ce roverele NASA de pe suprafața planetei roșii se pregătesc și ele să contribuie cu date. În lunile următoare, chiar și sonda europeană Juice, aflată în drumul spre Jupiter, va observa fenomenul.

Conform NASA, nucleul cometei ar putea măsura între 440 de metri și 5,6 kilometri în diametru. Cel mai apropiat punct de trecere față de Soare va fi la sfârșitul lunii octombrie, iar în decembrie cometa se va apropia la 269 de milioane de kilometri de Pământ.

Specialiștii speră ca observațiile să aducă informații esențiale despre materialele din care sunt formate obiectele interstelare, oferind indicii despre alte sisteme planetare.

(sursa: Mediafax)