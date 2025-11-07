Comisia Europeană anunță reguli mai sctricte pentru ruși: Nu vor primi vize cu intrări multiple

Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, CE a adoptat norme mai stricte privind vizele pentru ruși, având în vedere riscurile sporite în materie de securitate care decurg din războiul de agresiune neprovocat și nejustificat al Rusiei împotriva Ucrainei, inclusiv utilizarea ca armă a migrației, actele de sabotaj și posibila utilizare abuzivă a vizelor.

Astfel, de acum înainte, rușii nu vor mai putea primi vize cu intrări multiple.

„Aceasta înseamnă că resortisanții ruși vor trebui să solicite o nouă viză de fiecare dată când intenționează să călătorească în UE, ceea ce permite o verificare atentă și frecventă a solicitanților pentru a atenua orice risc potențial în materie de securitate. Scopul este de a se atenua amenințările la adresa ordinii publice și a securității interne, permițând în același timp excepții în cazuri limitate și justificate, precum jurnaliștii independenți și apărătorii drepturilor omului, asigurând aplicarea uniformă în toate statele membre și prevenind eludarea normelor”, transmite Comisia Europeană.

Această decizie se bazează pe o evaluare comună efectuată de statele membre în cadrul cooperării locale Schengen în Rusia și urmează aprobării de către toate statele membre în cadrul Comitetului pentru vize.

CE anunță că, de la invazia militară pe scară largă a Rusiei în Ucraina, UE a luat măsuri fără precedent pentru ca Rusia să pună capăt acestei agresiuni nedrepte și neprovocate, inclusiv prin suspendarea totală a Acordului de facilitare a eliberării vizelor cu Rusia și prin adoptarea de orientări pentru a sprijini statele membre să deprioritizeze vizele pentru cetățenii ruși și să nu le mai elibereze, sporind controalele de securitate și controalele la frontieră.

„Războiul de agresiune ilegal și neprovocat al Rusiei împotriva Ucrainei continuă să reprezinte o amenințare gravă la adresa securității europene, cu riscuri sporite legate de sabotaj, dezinformare și incursiuni cu drone în Uniune. De la începutul acestei agresiuni ilegale, UE a înăsprit în mod constant condițiile de intrare pentru resortisanții ruși. Prin restricționarea și mai mult a normelor privind vizele, luăm o măsură suplimentară și necesară pentru a garanta securitatea Uniunii Europene și a cetățenilor săi”, a spus Henna Virkkunen, vicepreședinta executivă pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație.

„Invadarea ilegală a Ucrainei de către Rusia a creat cel mai periculos mediu din punctul de vedere al securității în Europa din ultimele decenii. Ne confruntăm în prezent cu sabotaje și cu perturbări fără precedent cauzate de drone pe teritoriul nostru. Avem datoria de a ne proteja cetățenii. Resortisanților ruși care solicită o viză pentru a călători în UE li se vor aplica de acum norme mai stricte. Călătoriile în UE și libera circulație în interiorul UE sunt un privilegiu, nu un dat”, a declarat Kaja Kallas, Înalta Reprezentantă a UE pentru afaceri externe și politica de securitate.

(sursa: Mediafax)