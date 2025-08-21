Comoara ascunsă a României: Un mineral rar de la Baia de Fier, resursa pe care o vrea toată planeta

Este vorba despre grafitul de la Baia de Fier, spune ministrul Economiei, Radu Miruță.

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a spus recent că a fost prelungită licența pentru exploatarea zăcămintelor de grafit. Întrebat, joi seara, dacă România poate să și exploateze acest zăcământ, Miruță a spus că România are un avantaj major prin faptul că pentru a face aceste lucruri nu-i neapărat nevoie de ceva ce România încă n-are: să n-ai autostrăzi suficiente, spitale, infrastructură grea.

„Ai un zăcământ, un mineral pe care toată lumea asta îl caută înnebunită. Și nu-l caută afaceri mici, ci-l caută... e un subiect care, după părerea mea, va fi de cea mai mare importanță după Al Doilea Război Mondial încoace. Cea mai mare luptă va fi pe controlul inteligenței artificiale. Și limita inteligenței artificiale nu sunt companiile mari, nu sunt mulți bani să iei cei mai buni ingineri și cercetători din lume, ci este resursa minerală... că se face din ceva. Acel ceva este foarte rar. Acel ceva este în România într-un singur loc, grafitul de la Baia de Fier. În Europa, e încă în puține locuri și mai slabe calitativ. (...) Avantajul mare este puritatea acestui grafit pe care noi îl avem acolo. Și da, sunt extrem de preocupat și s-a făcut primul pas. În zona asta, activitatea asta minieră greu este să obții licență. Când niște firme vor să exploateze un mineral se gândesc la planul de business cât de anevoios pornește pentru că n-au licență, autorizări și așa mai departe. Avem licența. Avem în zona Olteniei know-how-ul, priceperea oamenilor care au făcut minerit în zona de lignit. Trec dealul, ai oamenii care se pricep să facă asta. Urmează finanțarea, pentru că nu este finanțat. Și bat tot felul de drumuri de o lună de zile să găsesc cea mai avantajoasă metodă pentru ca România să scoată acest produs pe masă”, afirmă Miruță, la Antena 3 CNN.

Ministrul Economiei mai spune că acest produs va fi fructificat „mai repede decât și imaginează oricine”.

„Dacă l-avem pus pe masă, știm cât e, știm cum e, știm ce eticheta are, știm cât costă. Tehnologia există în multe locuri, zăcământul nu. Noi avem zăcământul și prin intermediul utilizării acestui zăcământ atragem și tehnologie. Pentru a extrage grafitul de acolo avem tehnologie. Pentru a exfolia grafitul și a obține grafenul, nu avem tehnologie. Însă nu vine moara la sac, vine sacul la moară și provocarea mea este, cât de repede posibil, să identific cea mai avantajoasă metodă pentru România ca să dăm valoare acestui mineral, care nu va avea vreodată în istorie valoarea pe care o are acum și nu există un alt produs în istorie, eu nu știu, poate petrolul, care într-o perioadă de 10-12 ani a trecut de la o valoare mică la o valoare exponențial mai mare”, a mai spus Radu Miruță.

Întrebat cât valorează zăcământul care se află la Baia de Fier, Miruță a spus că zăcământul în sine are o valoare care crește de la o zi la alta pentru că inteligența artificială începe să fie mai prezentă în viețile noastre și atunci dezvoltarea ei are nevoie mai mare de grafit.

„Valoarea lui este prin prelucrare, despre costurile de prelucrare, despre faptul că noi nu avem deocamdată tehnologia de a exfolia grafitul și a obține grafenul, nu pot să fac un astfel de calcul. Însă e o chestie ușor imaginabilă. Dacă în lume e puțin, dacă printre puținul ăla al nostru e cel mai pur și dacă cu toate astea grafitul în sine e valoros, al nostru e printre cel mai valoros”, explică Miruță.

