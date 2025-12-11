Compania Van Hessen își închide operațiunile din România după patru ani

Conducerea a explicat că retragerea vine în urma unei analize globale a potențialului de dezvoltare, într-un mediu economic aflat în continuă schimbare.

„Evaluăm în mod constant posibilitățile de creștere pe plan internațional și analizăm fiecare piață pentru a identifica condițiile optime de operare”, a transmis compania pentru Profit.ro.



Rezultatele înregistrate în România nu au fost conforme cu planurile inițiale. Veniturile anuale au depășit cu puțin pragul de un milion de lei, în timp ce pierderile cumulate au ajuns la aproximativ 1,2 milioane lei. În plus, datoriile totale se ridică la circa 1,8 milioane lei. Aceste performanțe au determinat grupul german SARIA – proprietarul Van Hessen din 2017 – să reconsidere oportunitatea de a menține filiala locală.

Decizia de retragere aduce în discuție provocările cu care se confruntă România în atragerea și păstrarea investitorilor străini. Economistul Ioana Petrescu avertizează că plecarea Van Hessen ar putea transmite un semnal nefavorabil altor companii interesate de piața locală. Mai ales într-o perioadă caracterizată de fluctuații economice semnificative.



Pe parcursul activității sale, sucursala din București a creat locuri de muncă pentru specialiști din sectorul alimentar. Închiderea acesteia va avea consecințe atât asupra comunității locale, cât și asupra diversificării economiei.

România se află în continuare în fața unor provocări legate de atragerea capitalului străin. Analiștii consideră că este necesară implementarea unor politici clare pentru îmbunătățirea mediului de afaceri, reducerea birocrației și stimularea investițiilor, astfel încât să fie evitate situații similare în viitor.

(sursa: Mediafax)