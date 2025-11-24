Vicepremierul Gheorghiu: Această reformă nu are ca obiectiv concedieri

„Această reformă nu își propune, nu are ca obiectiv concedieri. Nu ăsta este obiectivul reformei. Încercăm să facem eficient statul român și companiile de stat, ceea ce aduce beneficii tuturor cetățenilor României, pentru că banii ăștia care se pierd în companiile de stat se pierd din bugetul nostru comun”, a explicat luni, într-o conferință de presă, Oana Gheorghiu.

De asemenea, a precizat că anumite restructurări vor fi necesare menționând și un eventual impact social: „Evident că va fi nevoie de ajustări, evident că vor fi companii unde probabil că numărul de locuri de muncă se va reduce, dar asta nu va fi ceva consistent, intuisec. Iar dacă va fi cazul, statul român va trebui să ia niște măsuri compensatorii. Dacă va fi cazul să închidă anumite companii, va trebui să se gândească la acei oameni care sunt acolo”.

Întrebată despre experiența anterioară în reforme, Gheorghiu a răspuns: „Nu am mai făcut o reformă în companie în privat. Am făcut, însă, foarte mult management de proiect și să știți că ceea ce înseamnă o reformă are nevoie de un management de proiect serios”.



(sursa: Mediafax)