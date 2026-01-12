Opt companii, amendate de consiliu concurenței pentru înțelegeri anticoncurențiale pe piața forței de muncă

Investigația a fost declanșată în urma unei sesizări primite pe Platforma Avertizorilor de Concurență în contextul în care legea concurenței interzice orice înțelegeri între companii și practici concertate care împiedică, restrâng sau denaturează concurența pe piața românească, cum sunt cele care împart piețele/sursele de aprovizionare.

Autoritatea de concurență a constatat în urma investigației declanșate că cele opt companii au stabilit să nu se concureze pentru recrutarea și angajarea reciprocă a forței de muncă calificată/specializată asociată activităților de producție autovehicule și/sau altor activități conexe, incluzând servicii de inginerie și consultanță tehnică din România. De asemenea, companiile s-au înțeles să nu recruteze resurse umane de la una dintre celelalte companii fără acordul prealabil al acesteia din urmă.

Este vorba de companiile Alten Si-Techno Romania SRL, Akkodis Romania SRL, Automobile-Dacia SA, Bertrandt Engineering Technologies Romania SRL, Expleo Romania SRL, FEV ECE Automotive SRL, Renault Technologie Roumanie SRL și Segula Technologies Romania SRL.

Potrivit oficialilor, astfel de comportamente, cunoscute sub denumirea de acorduri „no-poaching”, sunt înțelegeri prin care companiile sunt de acord să nu angajeze sau să facă oferte spontane angajaților unor firme concurente, renunțând, astfel, la concurența pentru atragerea și menținerea forței de muncă.

„Este primul caz în care sancționăm astfel de practici anticoncurențiale, în care companiile nu se concurează pentru atragerea forței de muncă specializate. Resursele umane reprezintă un parametru esențial al concurenței între companii, având în vedere ponderea costurilor cu personalul în cheltuielile totale, deficitul de forță de muncă sau mobilitatea salariaților/colectivului. Acest tip de comportament,„no-poaching”, este deosebit de nociv atât pentru concurență, prin crearea unor bariere artificiale pe piață, cât și pentru angajați ale căror oportunități de mobilitate sunt afectate”, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.

Companiile au fost amendate cu un procent din cifra de afaceri, care pot merge până la 10% conform legii, dar acesta nu este identic pentru toate.

Pentru unele s-au luat în calcul circumstanțe atenuante sau agravante, pentru altele, care au recunoscut neregulile, s-a arătat un grad mai ridicat de clemență, potrivit informațiilor Mediafax.

De exemplu, pentru a avea un ordin de mărime și luând în calcul ultimul bilanț anual publicat de companii, amenda a însemnat 0,2% din cifra de afaceri din 2024, pentru Renault Technologie Roumanie SRL, acesta a fost de 4,2%.

Amenzile au fost aplicate astfel:

Akkodis Romania SRL: 5.539.871,75 lei

Alten Si-Techno Romania SRL: 10.651.566,50 lei

Automobile-Dacia SA: 81.530.497,62 lei

Bertrandt Engineering Technologies Romania SRL: 7.710.801,66 lei

Expleo Romania SRL: 7.428.131,86 lei

Fev ECE Automotive SRL: 1.398.870,03 lei

Renault Technologie Roumanie SRL: 46.294.136,03 lei

Segula Technologies Romania SRL: 3.158.982,76 lei.

În cadrul investigației, una dintre companii a aplicat la programul de clemență, furnizând documente şi informaţii ce au avut o contribuţie semnificativă la probarea practicii anticoncurențiale și a primit o reducere semnificativă a amenzii, iar alte cinci companii și-au recunoscut fapta și, prin urmare, au beneficiat de reduceri ale sancțiunilor.

Deciziile Consiliului Concurenței sunt executorii, iar amenzile aplicate reprezintă venituri la bugetul de stat. Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pune în aplicare decizia de sancționare a autorității de concurență și execută amenzile.

(sursa: Mediafax)