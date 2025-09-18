Copiii singuri au risc mai mare de demență la bătrânețe

Cercetarea confirmă legătura dintre singurătatea din copilărie și declinul cognitiv de mai târziu.

Profesoara Andrea Wigfield de la Universitatea Sheffield Hallam spune că atașamentul emoțional și legăturile sociale formate în copilărie influențează riscul de singurătate pe termen lung.

Situația este îngrijorătoare pentru generațiile actuale: aproape jumătate din generația Z din Marea Britanie (13-28 de ani) se confruntă cu sentimente de singurătate, fiind considerată „generația cea mai singură”. Aceștia sunt mai predispuși la anxietate decât generațiile anterioare la aceeași vârstă.

Singurătatea la copii a crescut dramatic după pandemia de Covid. Serviciul Childline al NSPCC a primit peste 4.500 de apeluri legate de singurătate anul trecut.

„Modul în care copiii se joacă și formează relații semnificative la o vârstă fragedă are implicații mai largi asupra sănătății", avertizează Wigfield.

Shaun Friekl subliniază că singurătatea poate afecta grav sănătatea mintală dacă nu este abordată la timp.

(sursa: Mediafax)