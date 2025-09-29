Prețul petrolului scade cu 2% pe fondul perspectivei de creștere a ofertei globale

Cotațiile petrolului Brent a scăzut cu 1.13 dolari (1.6%), barilul ajungând la 69 de dolari, iar petrolul West Texas Intermediate a scăzut la 64.5 de dolari/baril, marcând o diminuare a valorii cu 1.22 dolari, respectiv 1.9%.

Potrivit unor surse citate de Reuters, duminică, OPEC urmează să aprobe o creștere a producției de până la 137.000 de barili pe zi, însă organizația se află cu 500.000 de barili pe zi sub ținta stabilită.

Un acord interimar între guvernul irakian, guvernul kurd și companiile străine permite trimiterea a 180.000–190.000 de barili pe zi prin prin Turcia, urmând ca volumul să poată ajunge până la 230.000 de barili pe zi.

Acordul marchează reluarea exporturilor după o pauză de peste doi ani.

Scăderea de luni vine după o săptămână în care ambele repere au câștigat peste 4%, pe fondul atacurilor cu drone ale Ucrainei asupra infrastructurii energetice rusești.

(sursa: Mediafax)