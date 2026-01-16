CNAIR lansează licitația pentru Lotul 3 al Drumului Expres Suceava - Siret

„Lansăm licitația pentru „capătul de nord” al Drumului Expres spre Ucraina! Lotul 3 (Bălcăuți - Siret) al drumului expres Suceava-Siret va avea un rol dual: civil și militar”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Cristian Pistol, precizând că finanțarea proiectului se va realiza prin programul SAFE.

Proiectul prevede construirea a 12.6 kilometri de drum expres nou pe teritoriul României, modernizarea a 1.45 kilometri din DN2 până la punctul de trecere a frontierei, precum și modernizarea a 15 kilometri din drumul național M19, pe teritoriul Ucrainei, notând: „Extinderea beneficiilor către statul vecin a fost condiția decisivă pentru a obține această finanțare europeană prin SAFE (Regulamentul UE 2025/1106)”.

Acesta a mai anunțat că proiectul va cuprinde și un pod de aproape un kilometru, cu o lungime de 967 de metri, peste râul Siret, două noduri rutiere importante, la Siret Sud și Siret Nord, dar și un Centru de Întreținere și Coordonare.

Potrivit directorului CNAIR, după validarea documentației tehnice va fi publicat anunțul de participare, care va stabili și termenul limită pentru depunerea ofertelor de către constructori.

„Prin acest nou proiect România își consolidează poziția de hub strategic la frontiera de Est a Uniunii Europene și NATO”, se arată în încheierea mesajului.

