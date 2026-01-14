Lavinia Șandru cere intervenția CSAT pentru salvarea Azomureș: „Statul român nu are voie să fie indiferent”

Lavinia Șandru, purtător de cuvânt al Partidului Umanist Social Liberal (PUSL), solicită intervenția urgentă a statului și propune convocarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) pentru analizarea situației din perspectiva securității economice și alimentare a României.

„Statul român nu are voie să fie indiferent în fața unei crize care lovește direct în mii de familii și vulnerabilizează un sector strategic al economiei”, a declarat Lavinia Șandru.

Aceasta atrage atenția că Azomureș nu este doar un obiectiv industrial local, ci un pilon esențial pentru agricultura românească și pentru securitatea alimentară a țării, în condițiile în care îngrășămintele agricole sunt vitale pentru producția internă.

„Nu putem accepta ca România să importe masiv îngrășăminte, în timp ce propria capacitate de producție se prăbușește. Agricultura este un sector strategic și trebuie tratată ca atare”, a subliniat Șandru.

Originară din Târgu Mureș, Lavinia Șandru afirmă că situația de la Azomureș are un impact profund asupra comunității locale și nu poate fi tratată ca un simplu episod economic. „Azomureș nu este doar o fabrică, ci o parte din viața acestui oraș și un pilon important pentru economia românească”, a declarat aceasta.

În opinia sa, criza actuală poate deveni fie o dramă socială majoră, fie un moment de cotitură pentru definirea unei strategii naționale curajoase în domeniul industriei și agriculturii. „Depinde de deciziile care se iau acum”, a conchis Lavinia Șandru.