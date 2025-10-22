Ministrul Dezvoltării spune că blocul din Rahova ar putea fi demolat

Cseke Attila spune, la Antena 3 CNN, că există două rapoare tehnice, un raport tehnic de vineri, făcut de 4 experți atestați, și un raport tehnic mai amplu, de de sâmbătă, făcut cu 8 experți atestați.

„Al doilea raport ne spune cu mare probabilitate că locuirea în acest bloc este compromisă și nu poate fi utilizat acest bloc pentru locuire și în integralitatea lui acest bloc va trebui demolat. Sigur că până la demolare mai sunt câțiva pași. Alte expertize legate de interior, cum este o anchetă judiciară, nu se poate intra, sunt alte aspecte care nu privesc acum ziua de astăzi. Deci avem rapoarte tehnice care ne spun că mai mult ca sigur acest bloc va fi demolat. Deci, avem o altă speță juridică decât un bloc care trebuie consolidat. Avem practic o speță în care nu mai avem un bloc. La un moment dat va trebui demolat. Și atunci, noi am propus în transparență decizională cum este corect să faci o acțiune de genul acesta, cât mai rapid posibil, cât am putut să facem în așa fel încât să arătăm că statul român dorește să sprijine locatarii acestui imobil care își pierd locuința, practic, din păcate, pe acest eveniment nefericit și vine cu o soluție. De fapt, sunt două soluții, două variante propuse în acest proiect, care este într-un stadiu de transparență decizională și, evident, el va fi analizat în continuare și cu alte aspecte și va fi definitivat într-o formă sau alta. Dar am pus în transparență, cred că a fost, din acest punct de vedere, deschiși și corecți. Și am pus în transparență foarte rapid, nu am așteptat săptămâni întregi, ci am acționat din prima zi ca să găsim soluții de finanțare”, a spus ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

Proiectul pus în transparență prevede două variante de finanțare. O varianță de finanțare prin Ministerul Dezvoltării pe un program existent de consolidare de risc seismic care ar fi extins cu această speță de reconstrucție, care nu este o consolidare, ci este o reconstrucție de la zero a imobilului, în care s-a prevăzut obligația statului - fiind o construcție nouă pe bani publici - posibilitatea și obligația din partea statului de a lăsa cu chirie toți locatarii care au fost în blocul care probabil urmează a fi demolat, pe timpul întregii vieți, inclusiv pentru moștuitori, și cu posibilitatea de vânzare.

„Aici trebuie să adaug următorul lucru: că evident că, cel puțin, sigur, noi nu suntem ancheta judiciară, nu putem să adăugăm nicio soluție, dar, mai mult ca sigur, aici va exista un vinovat pentru acest incendiu, pentru această explozie, și acel vinovat va trebui să răspunde inclusiv material. Deci acești oameni, proprietari, care își pierd locuințele, vor trebui despăgubiți ori de firmele de asigurare, dacă au asigurare facultativă, sau este vorba de un prejudiciu material, care trebuie acoperit de către persoana fizică sau juridică care va fi responsabilă”, mai spune ministrul.

A doua variantă posibilă, tot în acest proiect, este, în urma discuției pe care ministrul Cseke avut-o cu primarul general al Capitalei, Bujduveanu.

„Se creează o variantă posibilă, este un proiect impus în transparență. Rog Primăria Generală să citească acest proiect, să nu mai avem alte tipuri de declarații. Pe site-ul Ministerului este prevăzut în varianta pusă în transparență posibilitatea, ca din bugetul local, să fie finanțată reconstrucția acestui bloc. Deci ceea ce am convenit cu primarul general, domnul Bujduveanu, este în acest proiect”, afirmă Cseke.

„Toți cei care au cauzat acest prejudiciu vor trebui să răspundă. Eu nu pot să spun cine este vinovat, dacă este Distrigazul sau o persoană fizică. Toți cei care vor fi declarați vinovați vor trebui să răspundă inclusiv material. Ceea ce pot eu să vă mai spun legat de acest proiect este că analizăm în continuare și posibilitatea cum un bloc reconstruit din fonduri publice poate să ajungă mai repede în proprietatea foștilor locatarii. O să vedem cum vom face acest lucru. Dar încă o dată specific, eu cred că am fost corect: în trei zile am produs un proiect de act normativ prin care creăm cadrul legal ca să putem să finanțăm reconstrucția blocului. De aici trebuie să pornească discuția, iar finalitatea reconstrucției, aceea sigur poate fi discutată și este analizată în continuare, posibilitatea cum ajung în proprietate aceste apartamente nou reconstruite”, mai spune Cseke.

Citește pe Antena3.ro Grecii sunt extrem de indignați după ce au văzut o filmare controversată cu o cântăreață celebră

Potrivit acestuia, demolarea este decisă de către experti atestati care spun că din punct de vedere al siguranței de locuire în acest bloc nu mai sunt îndeplite criteriile, drept urmare este și perimetrul închis.

„Nu eu decid, nu ministerul, nu guvernul decide dacă se demolează un bloc. Se decide de către experți atestați și pe baza acestei expertize, la un moment dat, se va face această demolare”, afirmă Cseke Attila.

Ministerul Dezvoltării sprijină financiar reconstruirea blocului de pe Calea Rahovei din București, afectat de explozia produsă în data de 17 octombrie, a anunțat, marți, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

Explozia din blocul de pe Calea Rahovei din Sectorul 5 al Capitalei, produsă vineri dimineață, s-a soldat cu 3 morți și 15 răniți.

(sursa: Mediafax)