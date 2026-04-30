Paradoxul energetic: Curentul este de 10 ori mai ieftin la prânz decât seara

Situația este una dintre cele mai grave din economie, spune acesta, pentru că energia influențează direct competitivitatea companiilor românești, în condițiile în care prețurile sunt, în general, peste media Uniunii Europene.

„Una dintre cele mai grave situații pe care o avem este în zona de energie. De ce? Pe de o parte, energia este motorul companiilor și este un indicator de a fi competitiv sau nu, cu cât prețul energiei este mai scăzut, cu atâta firmele românești care sunt mai competitive. Și gândiți-vă că, din păcate, prețul energiei în România, nu raportat la puterea noastră de cumpărare, raportat la prețul din Uniunea Europeană, este, în general, mai mare decât media Uniunii”, a declarat Ilie Bolojan la RockFM.

Problema este agravată de întârzierile mari în proiectele de producție, inclusiv în cazul unor investiții începute în urmă cu aproape un deceniu.

„Drept urmare, aici trebuie să ai mai multă producție de energie și proiectele care sunt în construcție au fost lungite ani de zile. Gândiți-vă că avem o termocentrală la Iernut care a început din 2016 și încă nu este gata”, a precizat acesta.

O altă cauză majoră este ponderea tot mai mare a energiei din surse variabile, cum sunt eolianul și fotovoltaicul, care depind de condițiile meteo. Această dependență duce la oscilații extreme ale prețului în aceeași zi.

„Apoi, avem o problemă legată de energia variabilă. Noi suntem în situația în care 25% din energia României este produsă pe eolian și pe soare, pe fotovoltaic, ceea ce înseamnă o anumită volatilitate. Dacă este o vreme cum este astăzi, nu ai foarte multă energie fotovoltaică. Dacă este soare, cum o să fie în perioada următoare, ai foarte multă energie. Situația e în felul următor. La prânz, de la ora 12 până la ora 16, prețul energiei scade foarte mult, aproape de zero. Iar seara, în orele de vârf 20-22, urcă la 700-800 de lei.”

Premierul susține că o parte importantă a problemei vine din modul în care a fost gestionat accesul în sistemul energetic, unde ar exista blocaje artificiale.

„Orice se produce la prânz, de către hidroelectrica, aproape se pierde. Și atunci avem nevoie de producători în sistem. Și sistemele noastre guvernamentale au tolerat blocarea accesului furnizorului în sistem. Cum au făcut asta? Neanunțând că se blochează și eliberând autorizații de racordare scriptice doar, unor companii care nu au angajații, unor companii care nu evoluează cu aceste proiecte, deci n-au de gând să le termine, care doar le anunță la vânzare”, spune premierul.

Mai mult, situația a ajuns până în punctul în care astfel de proiecte sunt scoase la vânzare pe platforme online, susține acesta.

„Au ajuns să le scoată la vânzare și pe OLX, ca să ne dăm seama unde am ajuns. Dar, practic, se blochează sau se scumpește foarte mult accesul în sistem”, a precizat acesta.

Datele prezentate arată un dezechilibru major între capacitatea reală și autorizațiile acordate. În același timp, investitori reali nu reușesc să intre în piață, deși au finanțare.

„Și pentru că nu ai, practic, acces în sistemul energetic, nu ai cum să ai o creștere rapidă de producție, ceea ce am avut în acești ani. Față de 9.000 MW, cât are nevoie România maxim iarna, noi am eliberat autorizații de racordare de 80.000 MW. Și încă 30.000 MW sunt în procesare la transelectrica. Deci, practic, s-a blocat sistemul. Vrei să vii ca un producător serios? Avem astăzi producători serioși care vor să producă și nu primesc avize tehnice de racordare, deși au bani în spate, deși sunt dispuși să depună garanții”, afirmă liderul PNL.

Premierul a menționat și posibile aranjamente în jurul acestor blocaje, care ar favoriza proiectele speculative.

„Ori chiar n-a văzut nimeni timp de 2 ani de zile această bătaie de joc față de un interes strategic al României să ai piețe de energie libere. Bineînțeles că, din această situație de blocaj, câștigă cine? Cine a făcut proiecte pe hârtie? Pentru că dacă te duci la transelectrica să soliciți, de exemplu, o racordare într-o anumită zonă, s-ar putea să primești un răspuns că nu se poate, dar a doua, a treia zi e posibil să te sune cineva în zona respectivă și să spună «avem noi un proiect, dar vă costă atâta». Și eu nu cred în oameni talentați care fac niște proiecte geniale în aceste zone, care primesc autorizație repede fără să existe tot felul de complicități acolo și, cu siguranță, sunt foarte multe complicități. Aici sunt foarte mulți bani transpolitic, transinstitucional și un deranj este foarte mare”, a conchis Bolojan.

(sursa: Mediafax)