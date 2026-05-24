x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Copil ridicat cu troliul după un accident grav cu bicicleta

Copil ridicat cu troliul după un accident grav cu bicicleta

de Redacția Jurnalul    |    24 Mai 2026   •   20:03
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
Copil ridicat cu troliul după un accident grav cu bicicleta
Copil de 14 ani, în stare critică după un accident cu bicicleta

Un copil de 14 ani este în stare critică după ce căzut cu bicicleta în localitatea Telciu, județul Bistrița-Năsăud. Pentru salvarea cât mai rapidă, s-a decis evacuarea lui cu troliul.

Potrivit ISU Bistrița-Năsăud, copilul în vârstă de aproximativ 14 ani a căzut de pe bicicletă în localitatea Telciu.

Victima a fost găsită inconștientă, dar cu respirație.

La caz au fost alocate un echipaj de prim ajutor SMURD de la Stația de Pompieri Năsăud și un echipaj SAJ cu medic.

După stabilizare, victima a fost evacuată la UPU SMURD Mureș cu un elicopter cu troliu.

 

 

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri