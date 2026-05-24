Copil ridicat cu troliul după un accident grav cu bicicleta

Potrivit ISU Bistrița-Năsăud, copilul în vârstă de aproximativ 14 ani a căzut de pe bicicletă în localitatea Telciu.

Victima a fost găsită inconștientă, dar cu respirație.

La caz au fost alocate un echipaj de prim ajutor SMURD de la Stația de Pompieri Năsăud și un echipaj SAJ cu medic.

După stabilizare, victima a fost evacuată la UPU SMURD Mureș cu un elicopter cu troliu.

— Jurnalul (@JurnalulN) May 24, 2026

(sursa: Mediafax)