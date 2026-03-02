Cursele speciale pentru repatrierea românilor din Orientul Mijlociu au fost amânate

„Cursele speciale organizate pentru readucerea în țară a peste 300 de români sunt reprogramate pentru seara de 2 martie. Transportul terestru și formalitățile de frontieră au condus la întârzieri mari ale grupurilor de pasageri care călătoresc spre aeroportul din Cairo. În aceste condiții riscul de depășire a timpului de serviciu al echipajelor (out-of-duty), cu potențial de blocare a operațiunii curente, dar și a aeronavelor în Egipt este inevitabil”, transmite compania Tarom printr-un comunicat de presă emis luni.

Potrivit companiei, sosirea grupurilor de români la aeroportul din Cairo era așteptată în jurul orei 06:00, astfel timpul necesar pentru procedurile de acceptare și procesare a bagajelor ar depăși intervalul minim necesar pentru o decolare în siguranță.

Compania avertizează că menținerea programului inițial ar fi generat un risc ridicat de depășire a timpului de serviciu al echipajelor, ceea ce ar fi putut conduce la blocarea aeronavelor în Egipt.

Potrivit companiei, decizia de amânare a fost luată „pentru a evita grăbirea deplasării și prezentării pasagerilor la aeroport sub presiune, cu risc de blocaje, erori, întârzieri suplimentare sau apariția unor situații tensionate – precum și impactul asupra operațiunilor programate”.

„Reprogramarea zborurilor speciale pentru seara de 2 martie, se realizează în coordonare cu autoritățile române, egiptene, Consulatul României la Cairo și organizatorii de grupuri. Compania va efectua zborurile imediat ce pasagerii pot ajunge la aeroport, toate condițiile operaționale fiind aliniate pentru desfășurarea în siguranță a zborurilor”, se mai arată în comunicatul de presă emis de Tarom.

