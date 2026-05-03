Cutremur în România!

Un cutremur cu magnitudinea 3,1 s-a produs duminică în zona seismică Vrancea, județul Buzău, anunță Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul s-a produs la ora 12:14.

„În ziua de 03 Mai 2026, la ora 12:14:17 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.1, la adâncimea de 134.1 km, potrivit anunțului făcut de INCDFP)

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 50km S de Buzau, 60km NE de Ploiesti, 62km E de Brasov, 64km SE de Sfantu-Gheorghe, 71km S de Focsani, 90km NE de Targoviste.

În acest an au mai avut loc cutremure în zona Vrancea, multe dintre ele fiind mai slabe ca intensitate. Cel mai recent, mai mare ca intensitate, s-a produs în data de 8 aprilie, având magnitudinea 4. În luna februarie, un alt seism în zonă a avut magnitudinea 4,4.

(sursa: Mediafax)