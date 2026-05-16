Cutremur cu magnitudinea 3,3, sâmbătă dimineața, în Vrancea

Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului anunță că un cutremur a avut loc sâmbătă dimineața la ora 8.53 în județul Vrancea.

Acesta a avut magnitudinea 3,3 și s-a produs la adâncimea de 140 de kilometri.

Cutremurul s-a produs în apropierea oraşelor Focșani (50 km), Buzău (58 km), Sfîântu-Gheorghe (64 km), Brașov (73 km), Ploiești (86 km).

