CSM cere guvernului deblocarea concursurilor de admitere directă în magistratură

CSM solicită pentru a treia oară în acest an Guvernului României adoptarea unor măsuri concrete pentru deblocarea situației resurselor umane din justiție.

Consiliul Superior al Magistraturii solicită Guvernului României adoptarea unor măsuri concrete pentru deblocarea situației resurselor umane din justiție. Reprezentanții CSM precizeză că este pentru a treia oară când fac un asemenea demers către Guvernul României și Ministerul Justiției, solicitând adoptarea unor măsuri urgente pentru gestionarea deficitului critic de personal din sistemul judiciar.

Potrivit unui comunicat de presă, CSM precizează că a solicitat:

deblocarea concursurilor de admitere directă în magistratură, suspendate prin act normativ, în condițiile în care la nivel național există 849 de posturi de judecător vacante (peste 15% deficit);

alocarea posturilor de grefier, necesarul stabilit fiind de 4.874 de posturi, iar în ultimii 6 ani nu a fost alocat niciunul dintre cele 600 de posturi promise;

înființarea a 712 posturi de asistenți ai judecătorului, prevăzute de lege, pentru a asigura un raport minimal de 1 asistent la 3 judecători.

În prezent, unele instanțe funcționează în condiții extrem de dificile, existând cazuri în care activitatea este asigurată de un singur judecător sau în care peste jumătate dintre posturi sunt vacante.

Reprezentanții CSM susțin că presiunea asupra instanțelor este amplificată de volumul foarte mare de cauze: 1,6 milioane de dosare nou-intrate în 2024 în materiile civilă și comercială, comparativ cu 418.544 media europeană; 769.823 cauze în curs de soluționare în 2024, față de 358.277 media europeană.

În anul 2025, instanțele au gestionat 3.578.860 de dosare, în condițiile unui deficit de judecători între 15% și 20%.

„România rămâne astfel statul european cu cel mai mare număr de dosare nou-intrate în primă instanță raportat la populație – 8,42 cauze la 100 de locuitori, față de 2,20 media europeană. Efortul constant al judecătorilor și grefierilor aflați în funcție a permis până în prezent menținerea funcționării sistemului judiciar. Acest efort nu mai poate fi susținut în lipsa unor măsuri concrete din partea celorlalte puteri ale statului, care să depășească retorica publică a justiției promise în beneficiul cetățeanului și să asigure, în mod efectiv, asumat și responsabil resursele umane și materiale necesare pentru realizarea actului de justiție”, se arată în comunicatul CSM.

(sursa: Mediafax)