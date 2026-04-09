Profesorul Dan Voiculescu avertizează: România muncește pe 3 euro pe oră, în timp ce Europa plătește de zece ori mai mult

Potrivit acestuia, în timp ce media europeană ajunge la aproximativ 35 de euro pe oră, în multe regiuni ale țării salariile reale coboară sub pragul de 3 euro pe oră.

Excepțiile sunt limitate – București-Ilfov și câteva zone din Nord și Nord-Vest – însă pentru majoritatea românilor, realitatea este una dură: munca este slab plătită, iar perspectivele de creștere rămân incerte.

„Majoritatea populației este copleșită de grija zilei de mâine”, subliniază profesorul Dan Voiculescu, descriind o stare generalizată de nesiguranță economică.

Analiza evidențiază că aceste discrepanțe nu sunt doar efectul unor diferențe economice naturale, ci rezultatul unor decizii politice și al lipsei unei strategii coerente de dezvoltare. În acest context, responsabilitatea pentru situația actuală este atribuită clasei politice, care este chemată să regândească din temelii relația dintre stat și cetățeni.

Profesorul atrage atenția că România are nevoie de o schimbare profundă, nu doar de ajustări punctuale: o redefinire a modelului economic și a poziționării țării în Europa și în lume, astfel încât cetățenii să nu mai fie condamnați la salarii de subzistență într-o economie care promite, dar nu livrează.