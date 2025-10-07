Mesajul lui Daniel Băluță înainte de furtună: Este important să respectăm recomandările autorităților

Mesajul a fost trimis pe Facebook.

„În câteva ore, Bucureștiul intră sub incidența unui cod roșu de vreme severă, valabil din această seară, de la ora 21.00 și până mâine la ora 15.00. În aceste condiții, colegii noștri sunt deja în dispozitiv și pregătesc tot ceea ce este necesar pentru a interveni rapid în cazul în care va fi nevoie. Sunt activate, așadar, echipe de toaletări ale copacilor, echipe ale Poliției Locale și echipe care, în colaborare cu reprezentanții societății Apa Nova, verifică gurile de canalizare din zonele cu risc ridicat de inundații. Totodată, avem la dispoziție și reprezentanți ai operatorului de salubritate, care, la nevoie, pot interveni cu periile automate pentru îndepărtarea apei de pe carosabil, mai ales că, potrivit meteorologilor, ne vom confrunta cu ploi abundente, ce pot aduna chiar și peste 100 l/mp”, a scris Daniel Băluță.

Edilul le-a cerut bucureștenilor să respecte recomandările autorităților.

„Este important, de asemenea, ca noi toți să respectăm întocmai recomandările autorităților și, în intervalul de valabilitate a codului roșu, să limităm deplasările neesențiale și să evităm staționarea mașinilor în zonele în care pot încurca accesul vehiculelor de urgență. Și, în plus, vă rog să distribuiți această postare, mai ales în condițiile în care școlile și grădinițele din București vor fi închise mâine, pentru protecția copiilor, a adăugat Daniel Băluță.

Bucureștiul intră, marți seară, sub incidența unui cod roșu de vreme severă, valabil de la ora 21:00 până miercuri, ora 15:00. Meteorologii estimează cantități de precipitații de peste 100 l/mp. Miercuri, școlile și grădinițele din București vor fi închise pentru protecția copiilor.

(sursa: Mediafax)