Ritmul încălzirii globale s-a dublat în ultimul deceniu

Cercetarea, apărută în revista științifică Geophysical Research Letters, arată că temperatura medie globală crește acum mult mai rapid decât în deceniile precedente.

Potrivit autorilor studiului, în ultimii zece ani temperatura globală a crescut cu aproximativ 0,35°C pe deceniu, comparativ cu mai puțin de 0,2°C pe deceniu în perioada cuprinsă între anii 1970 și 2015.

Aceasta reprezintă cea mai rapidă creștere a temperaturilor de la începutul măsurătorilor meteorologice moderne, în 1880.

Datele folosite în studiu

Pentru a analiza evoluția temperaturilor, cercetătorii au utilizat date provenite de la mai multe instituții internaționale, printre care:

NASA

Administrația Națională Oceanică și Atmosferică din SUA (NOAA)

institutul american Berkeley Earth

Specialiștii au eliminat din analiză factorii naturali care pot influența temporar temperatura globală, precum:

fenomenul climatic El Niño

erupțiile vulcanice

variațiile activității solare

Scopul a fost acela de a evidenția mai clar tendința reală de încălzire a climei.

Potrivit statisticianului american Grant Foster, coautor al studiului, această metodă ajută la reducerea „zgomotului” din date și la identificarea semnalului real al încălzirii globale pe termen lung.

Cercetătorul Stefan Rahmstorf, autorul principal al studiului, afirmă că datele indică o accelerare a încălzirii climatice după 2015, cu un grad de certitudine statistică de peste 98%.

Posibila depășire a pragului de 1,5°C

Specialiștii avertizează că, dacă actualul ritm de încălzire se menține, pragul de 1,5°C stabilit prin Acordul de la Paris ar putea fi depășit înainte de 2030.

În ultimii ani, planeta a înregistrat temperaturi record. Potrivit datelor meteorologice:

2023 ,

2024 (cel mai cald an înregistrat vreodată)

și 2025

au fost cei mai călduroși ani de când există măsurători meteorologice.

Chiar și după eliminarea efectelor fenomenului El Niño și a activității solare, anii 2023 și 2024 rămân cei mai calzi ani observați până în prezent.

Dezbateri în comunitatea științifică

Chiar dacă studiul indică o accelerare a încălzirii globale, subiectul continuă să genereze discuții în rândul cercetătorilor.

Climatologul Zeke Hausfather, de la institutul Berkeley Earth, afirmă că există în prezent un consens destul de larg în comunitatea științifică privind accelerarea încălzirii climatice în ultimii ani.

Totuși, el atrage atenția că metodele utilizate pentru eliminarea influențelor naturale din date nu sunt perfecte și pot lăsa în continuare unele efecte reziduale.

De asemenea, un studiu publicat în 2024 în revista Communications Earth & Environment a sugerat că datele disponibile nu oferă încă suficiente dovezi statistice pentru a confirma clar o accelerare a încălzirii peste tendința observată încă din anii 1970.

Rolul aerosolilor în schimbările climatice

O altă ipoteză analizată de cercetători este influența aerosolilor, particule rezultate din activitățile umane.

Aceste particule pot reflecta o parte din radiația solară și pot influența formarea norilor, având un efect temporar de răcire a climei.

Scăderea emisiilor de aerosoli la nivel global ar putea reduce acest efect de răcire și ar putea face ca încălzirea globală să devină mai vizibilă.

Potrivit studiului, efectul de răcire produs de aerosoli a scăzut cu aproximativ 0,1 – 0,3 wați pe metru pătrat între anii 2000 și 2011.

Cu toate acestea, cercetătorii subliniază că există încă incertitudini semnificative privind impactul exact al aerosolilor asupra temperaturii globale, iar accelerarea încălzirii climatice rămâne, deocamdată, o ipoteză probabilă, dar nu complet confirmată, scrie AGERPRES.