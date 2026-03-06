Varianta ocolitoare a Sighişoarei a intrat în linie dreaptă

"Astăzi, 6 martie 2026, a fost emisă Autorizaţia pentru construirea Centurii Sighişoarei. Are toate semnăturile şi aprobările - a fost ultimul 'hop', să spun aşa. Doamne ajută să avem şi acest proiect important realizat", a anunţat Ioan Iulian Sîrbu pe Facebook.



Potrivit proiectului, varianta de ocolire Sighişoara va avea câte o bandă pe sens, traseul se desprinde din DN13, în partea de est a municipiului, în apropierea localităţii Albeşti, după care se îndreaptă către nord-est, revenind în DN 13 în apropierea localităţii Hetiur.



În memoriile adresate Ministerului Transporturilor şi CNAIR, municipalitatea Sighişoara a subliniat, de-a lungul vremii, că varianta de ocolire a oraşului este vitală pentru protejarea Cetăţii Medievale, sit UNESCO, prin separarea traficului greu şi de tranzit.



În anul 2020, Primăria Sighişoara arăta că recensămintele de circulaţie indică un trafic deosebit de intens în zona municipiului Sighişoara, în special pe ruta de ieşire spre Braşov şi că încă de la nivelul anului 2005 pe aici circulau peste 27.000 de autovehicule pe zi, numărul fiind cel puţin dublu în prezent.



Documentul mai preciza că la Sighişoara, supranumită încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea 'Perla Transilvaniei', zidurile Cetăţii Medievale suferă un proces continuu de degradare, una dintre cauzele acestui fenomen fiind şi trepidaţiile puternice şi constante provocate de traficul greu care tranzitează municipiul, drumul european E60 fiind în proximitatea sitului UNESCO, scrie AGERPRES

Citește pe Antena3.ro Ce spune cea mai frumoasă femeie din Iran despre ce se întâmplă în țara ei: Un nou capitol pentru tinerele iraniene