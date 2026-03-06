FACIAS solicită verificări urgente într-un dosar de abuz sexual asupra a 36 de minore, în care există riscul ca autorul faptelor să nu mai poată fi tras la răspundere

Se întâmpla în 2022, atunci când Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a constatat nereguli grave apărute în timpul anchetei și a sesizat Inspecția Judiciară, DIICOT, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Ministerul Justiției, solicitând verificarea modului în care a fost instrumentat acest dosar și sancționarea celor vinovați.

Acum, în 2026, același dosar nu doar că nu a fost soluționat, dar există riscul ca faptele să se prescrie. Pedofilul a abuzat peste 36 de fetite, 8 dintre victimele abuzate sexual aveau doar 13 ani, iar alte 8 victime aveau 14 ani. Victima cea mai mică avea numai 12 ani.

Deși inițial și-a recunoscut faptele, acesta a fost eliberat, în luna martie 2022, din arestul preventiv din cauza faptului că procurorii au finalizat prea târziu actul de incriminare, respectiv rechizitorul. Mai mult decât atât, detaliile din anchetă au arătat că, timp de un an, în decursul acțiunii de urmărire a pedofilului, acesta a intrat și ieșit din România de 8 ori.

Ne întrebăm la ce nivel de incompetență și indiferență se află autoritățile statului român care au permis unui individ să molesteze copii și, după arestare, să îl pună în libertate? Cum se mai poate simți în siguranță un părinte în România?

La patru ani de la eliberarea inculpatului din arest preventiv, acesta nu a fost încă condamnat. Întârzierile procedurale și durata excesivă a procesului pot face ca agresorul să scape fără o condamnare pentru abuzurile sexuale comise asupra a 36 de copii.

FACIAS solicită autorităților competente să verifice de urgență modul în care a fost instrumentat acest dosar și să stabilească persoanele care se fac vinovate de tergiversarea procedurilor și amânarea dosarului până în pragul prescripției.