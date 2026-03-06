x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Politică Dan: Administrația SUA a înțeles ce s-a întâmplat cu alegerile din 2024, „nu mai există îndoială”

Dan: Administrația SUA a înțeles ce s-a întâmplat cu alegerile din 2024, „nu mai există îndoială”

de Redacția Jurnalul    |    06 Mar 2026   •   19:00
Dan: Administrația SUA a înțeles ce s-a întâmplat cu alegerile din 2024, „nu mai există îndoială”
Sursa foto: presidency.ro/Șeful statului a menționat că în urma contactelor la mai multe niveluri cu administrația americană, aceasta a înțeles ce s-a întâmplat în noiembrie 2024 în legătură cu alegerile prezidențiale

Președintele Nicușor Dan a acordat un interviu pentru presa poloneză, în cadrul căruia a vorbit despre relația României cu administrația Trump, dar și despre subiectul anulări alegerilor. „Între timp, am avut contacte la multe niveluri cu administrația americană, care a înțeles ce s-a întâmplat.

Președintele Nicușor Dan a acordat un interviu postului TVP World, cu ocazia vizitei sale în Polonia din această săptămână. Printre subiectele abordate în cadrul interviului pentru postul de televiziune polonez, Nicușor Dan a fost întrebat și despre relația României cu administrația Trump, în contextul criticilor lansate de vicepreședintele SUA, JD Vance, privind anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024.

Șeful statului a menționat că în urma contactelor la mai multe niveluri cu administrația americană, aceasta a înțeles ce s-a întâmplat în noiembrie 2024 în legătură cu alegerile prezidențiale și că acum nu mai sunt îndoieli.

„Cred că sunt normale (relațiile dintre România și administrația Trump – n.r.). Desigur, anularea alegerilor prezidențiale nu este un lucru foarte obișnuit. Da, au existat unele îndoieli. Dar asta s-a întâmplat acum un an și trei luni. Între timp, am avut contacte la multe niveluri cu administrația americană, care a înțeles ce s-a întâmplat, și nu mai există nicio îndoială cu privire la alegerile din 2024”, a declarat Nicușor Dan pentru TVP World.

Președintele a adus în discuție și parteneriatul de securitate pe care România îl are cu Washingtonul.

„Avem un parteneriat economic, de exemplu, în domeniul nuclear. Americanii sunt prezenți în România și la alte niveluri tehnice. Deci, totul este normal în relația noastră”, a adăugat acesta.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: nicusor dan alegeri prezidențiale 2024 alegeri anulate
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri