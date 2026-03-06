Dan: Administrația SUA a înțeles ce s-a întâmplat cu alegerile din 2024, „nu mai există îndoială”

Președintele Nicușor Dan a acordat un interviu postului TVP World, cu ocazia vizitei sale în Polonia din această săptămână. Printre subiectele abordate în cadrul interviului pentru postul de televiziune polonez, Nicușor Dan a fost întrebat și despre relația României cu administrația Trump, în contextul criticilor lansate de vicepreședintele SUA, JD Vance, privind anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024.

Șeful statului a menționat că în urma contactelor la mai multe niveluri cu administrația americană, aceasta a înțeles ce s-a întâmplat în noiembrie 2024 în legătură cu alegerile prezidențiale și că acum nu mai sunt îndoieli.

„Cred că sunt normale (relațiile dintre România și administrația Trump – n.r.). Desigur, anularea alegerilor prezidențiale nu este un lucru foarte obișnuit. Da, au existat unele îndoieli. Dar asta s-a întâmplat acum un an și trei luni. Între timp, am avut contacte la multe niveluri cu administrația americană, care a înțeles ce s-a întâmplat, și nu mai există nicio îndoială cu privire la alegerile din 2024”, a declarat Nicușor Dan pentru TVP World.

Președintele a adus în discuție și parteneriatul de securitate pe care România îl are cu Washingtonul.

„Avem un parteneriat economic, de exemplu, în domeniul nuclear. Americanii sunt prezenți în România și la alte niveluri tehnice. Deci, totul este normal în relația noastră”, a adăugat acesta.

