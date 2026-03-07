Noua funcție lansată de Gmail care îți curăță inboxul de spam

Noua opțiune se numește „Gestionați abonamentele” și permite dezabonarea rapidă de la mai multe liste de e-mail simultan.

Funcția este disponibilă deja pentru o parte dintre utilizatori și urmează să fie implementată treptat pentru toate conturile, potrivit informațiilor citate de publicația El Economista, preluate de Mediafax.

Cum funcționează noua opțiune Gmail

Pentru mulți utilizatori, inboxul a devenit un adevărat „câmp de luptă” zilnic, plin de oferte comerciale, buletine informative și mesaje promoționale.

Până acum, Gmail permitea dezabonarea doar individual, din fiecare e-mail primit. Noua funcție schimbă însă modul în care sunt gestionate aceste abonamente.

Prin secțiunea „Gestionați abonamentele”, Gmail adună într-un singur loc toate serviciile și newsletterele la care sunteți înscris. De aici, utilizatorii pot vedea rapid cine le trimite cele mai multe mesaje și pot decide dacă doresc să rămână abonați sau să se dezaboneze.

Astfel, procesul devine mult mai rapid, iar curățarea căsuței de e-mail se poate face în doar câteva secunde.

Cum poți folosi funcția „Gestionați abonamentele”

Activarea acestei opțiuni este foarte simplă și presupune doar câțiva pași:

Deschide aplicația Gmail pe telefon sau tabletă

Apasă pe cele trei linii din colțul stânga sus al ecranului

Derulează meniul până la opțiunea „Gestionați abonamentele”

Selectează abonamentele de la care vrei să te dezabonezi

Confirmă solicitarea, iar Gmail va trimite automat cererea de dezabonare

După confirmare, procesul este gestionat automat de sistem.

Cât durează dezabonarea

Deși solicitarea este trimisă imediat, expeditorul poate avea nevoie de 24 până la 48 de ore pentru a procesa dezabonarea.

În această perioadă este posibil să mai primiți unul sau două mesaje din partea respectivului serviciu, până când solicitarea este complet finalizată.

Funcția apare treptat pentru utilizatori

Google lansează noua opțiune în etape, ceea ce înseamnă că nu toate conturile o au disponibilă în același timp.

Dacă secțiunea „Gestionați abonamentele” nu apare încă în aplicație, este recomandat să:

actualizați aplicația Gmail la cea mai recentă versiune

verificați din nou meniul după câteva zile

Potrivit Google, funcția va deveni disponibilă pentru tot mai mulți utilizatori în perioada următoare.