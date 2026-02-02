Daniel Băluță: Magistrala M4 va fi construită în doar cinci ani. Sunt folosite patru cârtițe

Întrebat despre M4, edilul sectorului 4 a spus: „Cea mai importantă investiție din România de astăzi și o investiție istorică în București”.

Acesta a explicat că proiectul va fi realizat în două etape. Potrivit acestuia, etapa de proiectarea va dura doi ani: „Timpul de execuție pentru cele două loturi este de șapte ani, din care doi ani alocați pentru partea de proiectare, respectiv pentru obținerea avizelor, autorizațiilor”.

Despre etapa de execuție, Băluță a afirmat: „Este vorba de intervalul maxim și cinci ani pentru partea de execuție. De ce spun cinci ani? Pentru că acest proiect are o particularitate, sunt folosite patru TBM-uri, așa se numesc cârtițele acestea care fac tunelurile”.

„De aceea, timpii sunt fundamental reduși. Reușind ca pentru cei 11 km de linie să avem nevoie de doar cinci ani”, a afirmat, acesta, duminică, la Antena 3 CNN.

Duminică, primarul sectorului 4 a anunțat că a semnat ordinul de începere a lucrărilor pentru lotul 2 al extinderii Magistralei M4, tronsonul dintre Eroii Revoluţiei și Gara Progresul. Acesta a anunțat că începând de luni, toate cele 14 stații noi prevăzute în proiectul de extindere a M4 vor intra în proces de proiectare, scrie Mediafax.