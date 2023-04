Dans viral cu ambasadoarea României la New Delhi: A "rupt" scena la o sărbătoare tradițională indiană

Potrivit Antena 3 CNN, ambasadoarea a declarat că s-a îndrăgostit de India după ce a descoperit Vedele și Upanișadele prin intermediul operei poetice a lui Mihai Eminescu și a studiat limba hindi și literatura și filosofia indiene la Universitatea București.

Evenimentul la care a avut loc dansul a fost sărbătoarea Baishakhi, iar mai mulți ambasadori au participat la dansul pe muzică tradițională indiană.

”M-am întors la India-Mamă”, afirma diplomatul, care a mai deţinut funcţii în cadrul Ambasadei României în India.

Romania Ambassador Daniela-Mariana Sezonov dances on Punjabi folk songs including 'Lathe Di Chadar' at Baisakhi celebrations organised by MoS MEA Meenakshi Lekhi pic.twitter.com/ek2c8T4ylQ