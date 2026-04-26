x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Intervenție contracronometru: Cinci delfini și un rechin, salvați de Garda de Coastă din plase amplasate ilegal în Marea Neagră

de Redacția Jurnalul    |    26 Apr 2026   •   11:40
Sursa foto: Polițiștii de frontieră au eliberat cinci delfini și un rechin din plasele braconierilor.

Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au salvat șase sturioni, cinci delfini și un rechin prinși în plase amplasate ilegal în Marea Neagră.

Polițiștii au descoperit în Marea Neagră mai multe plase de pescuit ilegale, în lungime totală de 950 de metri, în care erau capturate șase exemplare de sturion, cinci delfini și un rechin.

Plasele au fost descoperite sâmbătă în zona Cap Sahalin.

Exemplarele au fost eliberate, iar uneltele de pescuit au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

În cauză a fost deschis dosar penal sub aspectul săvârșirii unor infracțiuni la regimul braconajului piscicol, iar polițiștii de frontieră desfășoară activităti de indentificare a autorilor.

 

×
Subiecte în articol: delfini rechin salvati garda de coasta marea neagră
Parteneri