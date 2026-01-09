Deputat USR, despre scandalul impozitelor: „Nu sunt bâlbe, e bătaie de joc!”

Fostul ministru USR al Economiei, Claudiu Năsui, critică, la RFI, autoritățile pentru problemele privind impozitele locale.

„Au fost două probleme. În primul rând, a fost problema aceasta foarte reală a creșterii taxelor, despre care noi am tot vorbit, dar până nu au văzut cifrele în sistem, cred că mulți nu au realizat exact ce înseamnă aceste creșteri de taxe și că-i afectează și pe ei”, spune Năsui.

Deputatul USR vorbește despre o bătaie de joc: „Sunt aspectele astea tehnice, de funcționare a sistemului, unde aș spune că bătaia asta de joc nu e chiar o bâlbă, e mai mult de atât, pentru că e o bâlbă care se repetă în fiecare an, autorități care în momentul cheie al începutului de an, al lui 31 martie, când se termină bonificația și al sfârșitului de an, când sunt niște momente în care sistemul trebuie să meargă, sistematic atunci se găsesc să plece în concediu, începe jocul politic de a da vina unii pe ceilalți”.

Claudiu Năsui subliniază de asemenea că „ai problema care ține de coerența sistemului, că ni se spune că mașinile nepoluante trebuie să plătească mai puțin, pe principiul poluatorul plătește, dar dacă ne uităm inclusiv în modul în care au fost elaborate aceste taxe, mașinile nepoluante ajung să plătească mai multe taxe decât mașinile poluante”.

(sursa: Mediafax)