3 zodii vor avea un noroc fabulos între 16 și 22 martie 2026

Pe 20 martie, are loc Echinocțiul de primăvară, moment care marchează începutul primăverii în emisfera nordică și, totodată, Anul Nou astrologic, odată cu intrarea Soarelui în primul semn al zodiacului, Berbecul.

Această energie deschide un nou capitol și aduce oportunități importante pentru unele zodii.

În plus, Mercur revine la mers direct în Pești pe 20 martie, după ce a fost retrograd din 26 februarie. Această schimbare oferă claritate, direcție și șansa unor noi începuturi pline de noroc.

Iată care sunt cele trei zodii favorizate de astre în această săptămână.

1. Rac

Pentru tine, Rac, astrele aduc o perioadă în care visele pot începe să devină realitate.

Luna Nouă în Pești din 18 martie aduce oportunități și noi perspective. Este momentul să fii atent la șansele care apar în viața ta și să ai curajul de a acționa.

În ultima perioadă ai avut impresia că lucrurile nu avansează așa cum îți dorești, însă această energie se schimbă. Gândurile și intențiile tale pot atrage exact situațiile pe care ți le dorești.

Pe 20 martie, când Mercur revine la mers direct, vei avea mai multă claritate și încredere pentru a lua decizii importante. Universul îți deschide uși, iar tu trebuie doar să ai curajul să pășești prin ele.

2. Leu

Leu, astrele îți oferă un nou început.

Odată cu intrarea Soarelui în Berbec pe 20 martie, începe pentru tine o perioadă puternică de transformare și noroc. Energia Berbecului este asociată cu abundența, curajul și oportunitățile.

În plus, Neptun și Saturn îți oferă direcție și te ajută să înțelegi mai bine care este drumul tău în viață.

Chiar dacă unele provocări pot apărea, ele sunt menite să te ajute să îți construiești visurile pe baze solide. Este important să fii atent la oportunitățile care apar în această săptămână și să ai curajul să începi proiecte noi.

3. Scorpion

Pentru tine, Scorpion, urmează o perioadă în care lucrurile pot deveni cu adevărat spectaculoase.

Pe 10 martie, Jupiter a revenit la mers direct în Rac, iar această energie începe acum să își facă simțită influența în viața ta.

În această săptămână vei avea mai multă claritate în ceea ce privește deciziile pe care trebuie să le iei. Oportunitățile sunt deja în jurul tău, însă trebuie să ai curajul să le valorifici.

Pe 22 martie, Marte în Pești formează un trigon cu Jupiter în Rac, un aspect astrologic care îți oferă curajul și determinarea necesare pentru a-ți urma visurile.

Nu este momentul să stai pe loc. Dacă apare o șansă importantă, profită de ea fără ezitare. Încrederea în tine poate transforma această perioadă într-un moment decisiv pentru viitorul tău.