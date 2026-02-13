Deraiere a unui vagon dintr-un tren de călători în Depoul București Călători

Compania CFR SA a anunțat că la ora 8.20, în timpul manevrei de împingere a garniturii trenului IRN 401, operat de CFR Călători, din stația Gara de Nord București către Grupa AT, în incinta Depoul București Călători, la linia 7, s-a produs deraierea primei osii a primului vagon, în sensul de împingere.

„Evenimentul s-a produs în timpul unei manevre tehnice de exploatare, desfășurată în regim de circulație restricționată. Nu s-au înregistrat victime. Nu au fost afectate instalațiile de siguranță a circulației și nu există pagube la infrastructura feroviară”, transmite CFR SA.

Ca urmare a incidentului, toate trenurile care intră sau ies din Grupa AT sunt temporar blocate până la finalizarea intervenției și eliberarea liniei afectate.

Circulația trenurilor în zonă se va relua după verificarea tehnică și confirmarea condițiilor de siguranță.

Personalul Regionalei CF București intervine la fața locului. Echipele acționează pentru ridicarea vagonului deraiat, repunerea acestuia pe șină și verificarea elementelor de infrastructură implicate.

(sursa: Mediafax)