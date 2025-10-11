SNPP: „Prădător sexual la vârful Administratiei Nationale a Penitenciarelor!?”

Sindicatul Național al Polițiștilior de Penitenciare a postat pe site-ul organizației un amplu material, cu titlul: „Prădător sexual la vârful Administratiei Nationale a Penitenciarelor!?” ce îl vizează pe actualul director general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, comisarul șef Geo Bogdan Burcu.

Sindicaliștii din Poliția Penitenciară susțin că: „Am intrat în posesia unor informații deosebit de grave, referitoare la mesaje cu tentă sexuală și expresii indecente, care, în opinia noastră, constituie o formă clară de hărțuire a unor polițiste de penitenciare comisă de comisarul sef Bogdan Burcu, actualul director general al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP)”.

Reprezentanții Sindicatului Național al Polițiștilor de Penitenciare (SNPP) mai afirmă că: „au documentat deja un tipar de comportament abuziv, constând în abordări cu tentă sexuală și interacțiuni inadecvate ale actualului director general cu subordonate din sistemul penitenciar sau chiar cu candidate care au accesat concursurile cu recrutare din sursă externă”.

Sindicaliștii susțin că au primit informații cu privire la cinci cazuri comportament abuziv.

„Doar din informațiile care ne-au parvenit până în acest moment, se conturează existența a cel puțin cinci cazuri de polițiste de penitenciare care au avut curajul să vorbească și care s-au plâns că au primit mesaje indecente, total incompatibile cu deontologia profesională, din partea domnului Bogdan Burcu, în prezent director general al Administrației Naționale a Penitenciarelor”, au precizat reprezentanții Sindicatului Național al Polițiștilior de Penitenciare.

În continuare, ei susțin că: „capturile atașate, se pot observa fragmente de conversații din care reiese o abordare lipsită de scrupule din partea actualului director general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, în discuție cu mai multe persoane de sex feminin, subalterne sau chiar potențiale candidate pentru diverse posturi în sistemul penitenciar”.

În cadrul dialogului, comisarul șef Bogdan Burcu ar fi folosit: „expresii precum „te-am visat deseori”, „ești un om de vis, frumoasă foc, dulce de mori” sau „nu mai ai nici tu 18 ani, că te învârteam de te amețeam”, “recunosc ca nu imi esti indiferenta deloc ca femeie” si asa mai departe”.

Sindicaliștii SNPP afirmă că: ”Una dintre conversații se încheie cu fraza: „caut să fiu precaut, dar direct.” Din fericire, Burcu nu a fost suficient de precaut și nu s-a abținut de la exprimări directe care, prin conținut și intenție, trădează scopuri de natură sexuală. Interlocutoarele, vizibil stânjenite, nu știu cum să reacționeze (probabil si din teama unor represalii pe linie ierarhica) la avansurile pe care comisarul sef Bogdan Burcu le face, limitandu-se să răspundă lacunar”, au precizat reprezentanții Sindicatul Național al Polițiștilior de Penitenciare.

Într-o altă discuție, mai susțin sindicaliștii din Sindicatul Național al Polițiștilior de Penitenciare: „actualul director al Administrației Naționale a Penitenciarelor îi transmite unei candidate a carei frumusete a apreciat-o si care picase anterior concursul pentru ocuparea unei funcții de ofițer la Penitenciarul Rahova, să nu își facă griji, întrucât, de această dată, chiar el — Bogdan Burcu — va fi președintele comisiei de concurs”.

Autorii materialului postat pe site-ul Sindicatului Național al Polițiștilior de Penitenciare, fac o analogie cu cazul „SNSPA”.

„Iată, așadar, cum la vârful unei instituții de forță din sistemul de apărare națională se conturează un posibil nou caz „SNSPA”, în care persoane aflate în poziții de autoritate își folosesc funcțiile pentru a exercita influență și a profita de situații de vulnerabilitate ale victimelor pentru a-și satisface poftele sexuale”, se arată în postarea SNPP.

În concluzie, Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare (SNPP) afirmă că va lua atitudine cu privire la aceste cazuri și: „încurajează toate polițistele de penitenciare care sunt supuse unor astfel de atitudini incompatibile cel putin cu profesia noastră, să ne sesizeze aceste situații, fără teamă, având garanția că SNPP va păstra confidențialitatea și va utiliza toate pârghiile legale pentru protejarea victimelor și tragerea la răspundere a celor vinovați”.

Suplimentar, sindicaliștii le asigură pe colegele din sistem că vor beneficia de suportul juridic și psihologic necesar, la nevoie.