Dispozitiv cu scanare și măsurare tridimensională, la cercetarea unui accident produs de un polițist

Potrivit Poliției Prahova, accidentul rutier s-a produs pe strada Cameliei din Ploiești, miercuri seara, la ora 20:25.

Echipajul de poliție s-a deplasat de urgență la fața locului, iar din primele cercetări a rezultat că un bărbat, în vârstă de 35 de ani, a condus un autoturism pe strada Cameliei către Șoseaua Nordului și a acroșat un pieton de 73 de ani, angajat în traversarea drumului, pe trecerea pentru pietoni.

„Pentru documentarea cu exactitate a locului producerii evenimentului, a fost solicitată prezența unui tehnician criminalist. În cel mai scurt timp, după finalizarea cercetării la fața locului a unui alt accident rutier produs în localitatea Brebu, un lucrător specializat s-a deplasat pe strada Cameliei pentru efectuarea activităților specifice. Cu privire la starea psiho-fizică a conducătorului auto, acesta a fost testat la fața locului, în proximitatea autospecialei de poliție, atât cu aparatul etilotest, cât și cu aparatul DrugTest, rezultatele fiind negative în ambele cazuri. Testarea a fost înregistrată cu dispozitivul Body Cam aflat în dotarea polițiștilor, înregistrarea constituind probă în dosarul penal. Totodată, polițiștii rutieri au utilizat dispozitivul Faro Focus 3D, destinat cercetării la fața locului. Acesta permite documentarea cu maximă acuratețe și în mod obiectiv a scenei evenimentului, prin scanarea și măsurarea tridimensională a împrejurimilor, în vederea obținerii unei reproduceri digitale fidele, cu detalii precise la nivel milimetric. Dispozitivul asigură captarea completă și exactă a probelor și elementelor existente în teren, eliminând riscul pierderii unor date importante”, transmite miercuri Poliția Prahova.

Șoferul mașinii este polițist, angajat al Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, aflat în timpul liber la momentul producerii accidentului.

(sursa: Mediafax)