Traseul exploziei: Când au ajuns cei de la Distrigaz la locul exploziei

Din informațiile Mediafax furnizate de surse apropiate verificărilor, pe 16 octombrie, ca urmare a unei sesizări, operatorul de distribuție Distrigaz a oprit alimentarea cu gaze, acționând de la distanță electrovalva care alimenta blocul cu gaze naturale.

Ulterior, un echipaj s-a deplasat și a sigilat fizic electrovalva respectivă.

Vineri dimineață, în urmă unei noi sesizări, un alt echipaj Distrigaz Sud Rețele a ajuns la locație și a constatat că sigiliul era rupt.

Potrivit surselor Mediafax, echipa a constatat că sigiliul era rupt la ora 09:33.

Explozia a avut loc la scurt timp după această constatare, arată sursele Mediafax.

(sursa: Mediafax)