Distrigaz prelungeşte măsura sistării alimentării cu gaze naturale în Rahova, în zona în care s-a produs explozia

Potrivit unui comunicat al companiei, pentru a pune în siguranţă consumatorii din perimetrul afectat de explozia care a avut loc la un bloc din strada Vicina şi a permite echipelor de salvatori să intervină în condiţii de siguranţă, Distrigaz Sud Reţele a sistat vineri alimentarea cu gaze naturale în zona respectivă, începând cu ora 11:53, pentru un număr de aproximativ 1.086 de clienţi casnici.



"Având în vedere că zona afectată este încă securizată de către autorităţi, se prelungeşte măsura întreruperii alimentării cu gaze naturale a clienţilor de pe străzile Malcoci, Oltina, Pecineaga, Slt. Popa, Popina, Pricopan, Rahovei, Sălaj şi Vicina, din sectorul 5 al municipiului Bucureşti. Vom reveni cu precizări legate de data şi ora reluării alimentării cu gaze naturale, după ce vom avea informaţii noi de la autorităţi", se arată în comunicat.



Reprezentanţii companiei precizează că, la imobilele afectate de deflagraţie, reluarea alimentării cu gaze naturale se va face doar după finalizarea cercetărilor organelor competente.



Trei persoane au murit în urma exploziei din Capitală şi 20 au fost rănite în urma exploziei care s-a produs vineri într-un bloc de locuinţe din Sectorul 5 al Capitalei. Premierul Ilie Bolojan a informat că, potrivit primelor estimări ale Inspecţiei de Stat în Construcţii, foarte probabil acest bloc nu va mai putea fi reabilitat şi va trebui demolat. Peste 400 de persoane sunt afectate în urma deflagraţiei. AGERPRES