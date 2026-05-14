Ioana Dogioiu îl apără pe Șeful Vămii, Mihai Savin, pus sub control judiciar: A avut un mandat cu rezultate remarcabile

Precizările au fost făcute în contextul în care Mihai Savin a fost pus sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile, fiind urmărit penal pentru săvârşirea infracţiunilor de fals intelectual şi complicitate la uz de fals.



În ce priveşte faptul că Savin a fost numit în luna ianuarie de către premierul Ilie Bolojan, Dogioiu a replicat că, la începutul mandatului, era imposibil de anticipat că ar putea să apară "incidente" de parcurs.



"Nu este un dosar de corupţie. Nu este un dosar DNA. Este un dosar instrumentat de Parchetul Curţii de Apel Bucureşti. Şi este legat de semnarea unor ordine de deplasare. Acuzaţia este de fals şi uz de fals. Suntem obligaţi să spunem că o persoană, până la o hotărâre definitivă de condamnare este prezumată nevinovată. Ne obliga Constituţia să considerăm acest lucru. Dar indiferent cum ar ajunge să se soluţioneze această speţă, când numeşti o persoană în funcţie, chiar nu ai de unde să ştii ce incidente de parcurs pot să apară. Mai ales că sunt acest gen de incidente de parcurs care nu au niciun fel de semne anterioare", a spus ea, într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria.



Dogioiu a mai precizat că la nivelul Autorităţii Vamale Române era în desfăşurare un proces de reorganizare şi că Savin a avut un mandat cu rezultate remarcabile



"În egală măsură şi fără ca prin asta să încerc în vreun fel să fac vreun comentariu asupra acuzaţiilor care i-au fost aduse şi care vor fi soluţionate de organele competente, vreau să vă spun că mandatul domnului Mihai Savin, până acum, a fost un mandat cu rezultate - chiar dacă mai puţin cunoscute public - remarcabile. Nu ştiu dacă are legătură cu ce i se întâmplă acum. Chiar nu ştiu. Dar era în plină desfăşurare un proces de reorganizare a Autorităţii Vamale. (...) Nu insinuez absolut nimic. Sunt fapte pe care vi le-am prezentat", a spus ea.



De asemenea, ministrul Finanţelor evaluează situaţia şi urmează să îi facă o propunere premierului Ilie Bolojan în această speţă.



"Propunerea de numire şi propunerea de revocare o face ministrul Finanţelor. O înaintează premierului şi premierul semnează. (...) Având în vedere că lucrurile s-au întâmplat astăzi, înţeleg că speţa este în evaluare la ministrul Finanţelor, care va face o propunere premierului", a precizat Dogioiu.



Şeful Autorităţii Vamale Române, Mihai Savin, a fost pus joi sub control judiciar, pe o perioadă de 60 de zile, de către procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.



Conform unor oficiali ai Parchetului, Mihai Savin este urmărit penal pentru săvârşirea infracţiunilor de fals intelectual şi complicitate la uz de fals.



În acelaşi dosar, au fost plasate sub control judiciar alte două persoane, acuzate de fals intelectual şi uz de fals, dintre care una are funcţie de conducere în Direcţia Regională Vamală Galaţi.



În luna ianuarie, Mihai Savin a fost numit în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Vamale Române, printr-o decizie a prim-ministrului Ilie Bolojan.



Savin a deţinut anterior funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Vamale Române, scrie AGERPRES