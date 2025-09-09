Eveniment de donare de sânge, joi, la Primăria Capitalei

Donatorii sunt aşteptaţi între orele 8:30 - 12:30, informează USR Bucureşti, pe Facebook.



Înscrierile se fac la adresa: https://docrep.pmb.ro/index.php/apps/forms/s/XcKAD3fE6QAoZ4LwngiQwiPB.



Participarea va fi confirmată telefonic.



"De fiecare dată când am organizat astfel de acţiuni, comunitatea noastră a arătat că ştie să fie solidară şi că, împreună, putem salva vieţi. Prin participare, puteţi oferi o şansă reală celor aflaţi în nevoie. Un gest simplu de solidaritate poate salva 3 vieţi", a scris Lucian Judele, pe aceeaşi reţea de socializare.



Pentru a dona sânge, trebuie să fie îndeplinite următoarele criterii:



- vârsta între 18 şi 60 ani;



- o greutate mai mare de 50 kg;



- puls regulat: 60-100 bătăi/minut şi tensiune arterială sistolică între 100 şi 180 mmHg;



- să nu fi suferit în ultimele şase luni intervenţii chirurgicale;



- în cazul femeilor, să nu fie însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada menstruală;



- să nu existe un istoric medical de hepatită (de orice tip), TBC, sifilis, malarie, epilepsie şi alte boli neurologice, boli psihice, bruceloză, ulcer, diabet zaharat, boli de inimă, boli de piele: psoriazis, vitiligo, miopie forte peste şase dioptri, cancer.

AGERPRES