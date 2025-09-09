x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Eveniment de donare de sânge, joi, la Primăria Capitalei

Eveniment de donare de sânge, joi, la Primăria Capitalei

de Redacția Jurnalul    |    09 Sep 2025   •   14:45
Eveniment de donare de sânge, joi, la Primăria Capitalei

Un nou eveniment de donare de sânge va avea loc, joi, la Primăria Capitalei, organizat de administratorul public al Capitalei, Lucian Judele, împreună cu Centrul de Transfuzie Sanguină Bucureşti.

Donatorii sunt aşteptaţi între orele 8:30 - 12:30, informează USR Bucureşti, pe Facebook.

Înscrierile se fac la adresa: https://docrep.pmb.ro/index.php/apps/forms/s/XcKAD3fE6QAoZ4LwngiQwiPB.

Participarea va fi confirmată telefonic.

"De fiecare dată când am organizat astfel de acţiuni, comunitatea noastră a arătat că ştie să fie solidară şi că, împreună, putem salva vieţi. Prin participare, puteţi oferi o şansă reală celor aflaţi în nevoie. Un gest simplu de solidaritate poate salva 3 vieţi", a scris Lucian Judele, pe aceeaşi reţea de socializare.

Pentru a dona sânge, trebuie să fie îndeplinite următoarele criterii:

- vârsta între 18 şi 60 ani;

- o greutate mai mare de 50 kg;

- puls regulat: 60-100 bătăi/minut şi tensiune arterială sistolică între 100 şi 180 mmHg;

- să nu fi suferit în ultimele şase luni intervenţii chirurgicale;

- în cazul femeilor, să nu fie însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada menstruală;

- să nu existe un istoric medical de hepatită (de orice tip), TBC, sifilis, malarie, epilepsie şi alte boli neurologice, boli psihice, bruceloză, ulcer, diabet zaharat, boli de inimă, boli de piele: psoriazis, vitiligo, miopie forte peste şase dioptri, cancer.

AGERPRES

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: donare sănge primaria capitalei
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri