Dosarul morții lui Andrei Drăgan, blocat de 15 luni. FACIAS cere instanței să dispună procurorilor urgentarea finalizării anchetei penale și trimiterea celor vinovați în judecată

FACIAS a solicitat Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj să explice din ce motive, după 15 luni de la deschiderea dosarului penal, ancheta nu a fost finalizată, iar medicii responsabili nu au fost încă trimiși în judecată.

Luni, 23 februarie 2026, va avea loc termenul de judecată în care s-a solicitat urgentarea finalizării urmăririi penale. Judecătorii urmează să stabilească un termen limită până la care procurorii sunt obligați să finalizeze ancheta în dosarul lui Andrei.

În prezent, dosarul este menținut într-o fază preliminară, in rem, fără ca procurorii să fi pus sub acuzare nicio persoană. Soluționarea cu celeritate a procesului penal reprezintă obligația organelor judiciare de a desfășura urmărirea penală și judecata într-un termen rezonabil, fără întârzieri nejustificate, astfel încât drepturile părților să fie efectiv protejate, principiu garantat de Constituția României și de Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Modul în care autoritățile gestionează decesul unui copil într-o unitate sanitară de stat afectează direct încrederea cetățenilor în sistemul medical. Menținerea dosarului penal nesoluționat de aproape un an și jumătate, fără emiterea unui rechizitoriu sau a unei soluții clare, nu face decât să prelungească starea de incertitudine și să lase impresia că neglijența medicală poate rămâne nepedepsită.

FACIAS cere dreptate pentru Andrei și va continua toate demersurile legale până când cei responsabili vor fi trași la răspundere. Decesul unui adolescent de 16 ani, survenit ca urmare a refuzului unor medici de a interveni chirurgical nu poate rămâne o simplă statistică, iar persoanele responsabile nu trebuie să rămână nepedepsite din cauza birocrației sau a inacțiunii instituționale.

FACIAS, împreună cu asociațiile de pacienți din România, solicită Ministerului Sănătății să inițieze de urgență un proiect de modificare a procedurii de soluționare a plângerilor de malpraxis, pentru ca pacienții și familiile lor să aibă acces la o procedură clară, accesibilă și eficientă, iar responsabilitatea medicală să nu mai fie blocată în birocrație și procese interminabile.