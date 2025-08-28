Impact mediu spre major asupra sănătății locuitorilor, după incendiul de la Dragonul Roșu

„Evenimentul a avut un impact mediu spre major, dar limitat la o zonă relativ restrânsă, însă dens populată. Monitorizarea s-a încheiat la ora 16:00, când valorile au intrat pe un trend descendent, fără risc de noi creșteri”, se arată în comunicatul remis joi de minister.

În urma incendiului de amploare produs marți seara, la complexul comercial Dragonul Roșu, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate - ANMAP și Administrația Națională de Meteorologie RA, a mobilizat specialiști și resurse pentru a evalua în timp real impactul asupra calității aerului din București.

În dimineața zilei de miercuri, concentrațiile de particule fine din aer (PM10 și PM2.5) au fost de câteva ori mai mari decât într-o zi obișnuită, arată analiza. Expunerea la astfel de niveluri poate provoca iritații ale căilor respiratorii, tuse, disconfort respirator și poate agrava afecțiuni deja existente, precum astmul sau bolile de inimă. Persoanele sănătoase nu dezvoltă efecte grave după câteva ore de expunere, dar copiii, vârstnicii și cei cu probleme respiratorii sau cardiovasculare pot resimți mai acut aceste episoade.

Pentru monitorizarea aerului, s-a acționat cu trei autolaboratoare mobile: autolaboratorul din dotarea DJM București, amplasat de dimineață în zona Vitan-Bârzești, și alte două autolaboratoare de la DJM Giurgiu, zona CET Progresul, și DJM Prahova, amplasat în localitatea Tunari.

Analiza datelor a fost completată cu cele provenite de la 30 de stații ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului, amplasate în aglomerarea București-Ilfov.

Poluanții monitorizați au inclus: PM10, PM2.5, oxizi de azot, dioxid de sulf, monoxid de carbon, amoniac, hidrogen sulfurat și compuși organici volatili.

În noaptea incendiului, în condiții de calm atmosferic, fumul s-a deplasat aproape de sol, provocând concentrații ridicate de particule în cartierul Berceni, unde valorile orare de PM10 au atins 150–200 µg/m³.

Valorile cele mai mari înregistrate de autolaborator: PM10 – 127 µg/m³, PM2.5 – 100 µg/m³, NO2 – 53 µg/m³, CO – 4,68 mg/m³, H2S – 4,4 µg/m³, NH3 – 18,4 µg/m³.

Depășirea valorii limită zilnice pentru PM10 s-a produs doar la stația B17 – Colegiul Tehnic Mihai Bravu (58,7 µg/m³).

După ora 12:00, concentrațiile au scăzut rapid, revenind la niveluri similare cu cele din zilele anterioare.

„Mulțumesc specialiștilor din teren care au reacționat prompt și au lucrat ore întregi pentru a colecta date esențiale pentru sănătatea oamenilor. Am mobilizat toate resursele disponibile pentru a înțelege și limita efectele acestui eveniment. Vom continua să publicăm transparent toate informațiile, iar Garda Națională de Mediu va verifica respectarea legislației și va lua măsurile care se impun”, a declarat ministra Mediului, Diana Buzoianu.

Garda Națională de Mediu a demarat o acțiune specifică de control, având în vedere raportul ISU privind cauzele incendiului și rezultatele monitorizării efectuate de autolaboratoarele ANMAP.

