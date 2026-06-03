Dragoș Pîslaru, promisiune fermă pentru bugetari: Niciun angajat din sectorul public nu va avea salariul tăiat

„Niciun venit aflat în plată în sectorul public nu va scădea ca urmare a acestei legi. Este esențial, niciun angajat din sectorul public nu va pleca acasă cu mai puțini bani ca urmare a acestei reforme”, a afirmat Pîslaru, într-o conferință de presă.

Ministrul a spus că unele reacții și critici apărute în spațiul public sunt „legitime”, dar a susținut că altele pornesc din neînțelegerea proiectului sau sunt „manipulări cinice folosite în scop politic”.

„Văd proteste care au loc din partea sindicatelor, văd reacții legate de scăderi și aș vrea să fie foarte clar ce am spus mai devreme. Nu există niciun fel de scădere, nu există niciun fel de reducere de venit salarial aflat în plată”, a spus Dragoș Pîslaru.

Dragoș Pîslaru a recunoscut că proiectul trebuie corectat, după primele runde de consultări.

„Este însă clar, după primele runde de consultări, că este un proiect care are lacune, așa am declarat și public lucrul acesta, și trebuie să îl îmbunătățim”, a spus Pîslaru.

El a explicat că proiectul urmărește simplificarea sistemului de salarizare.

„Principiile legii sunt destul de clare. Presupun o simplificare a modului de salarizare prin eliminarea a 87 de sporuri din 151, peste jumătate din sporurile existente astăzi. Vorbim despre curățarea unui sistem care a acumulat multe forme de plată paralelă”, a declarat ministrul.

Pîslaru a subliniat că noua lege nu este gândită ca o lege de majorări salariale, ci ca una de reașezare a sistemului.

„Nu are cum acest proiect să mulțumească pe toată lumea. Nu este un proiect de creștere salarială, este un proiect de echitate salarială”, a subliniat el.