Jurnalul.ro Ştiri Observator O dronă a căzut peste o casă în Republica Moldova

O dronă a căzut peste o casă în Republica Moldova

de Redacția Jurnalul    |    25 Noi 2025   •   10:06
O dronă a căzut peste o casă în Republica Moldova
Sursa foto: Politia Republicii Moldova

O dronă a căzut marți dimineața peste o casă dintr-o localitate din republica Moldova. Polițiștii sunt la fața locului și fac cercetări.

Poliția Republicii Moldova a anunțat că incidentul a avut loc marți dimineața în localitatea Cuhureştii de Jos.

„Acum câteva minute, într-o livadǎ din localitatea Cuhureştii de Jos, raionul Florești, pe casa paznicului a căzut o dronă”, a transmis Poliția pe Facebook.

Spre locul incidentului se deplasează echipa Secției tehnico-explozivǎ a Poliției.

Persoanele au fost evacuate și perimetrul a fost izolat de polițiștii din Florești.

Nu se cunoaște încă proveniența dronei. Polițiștii fac cercetări la fața locului.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: drona casa republica moldova
