DSP ridică restricțiile privind consumul apei în mai multe localități din Prahova

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Prahova a anunțat, joi, ridicarea restricţiilor privind consumul apei în mai multe localităţi afectate de criza de la Paltinu, care a început în data de 28 noiembrie.

Potrivit unui comunicat de presă, rezultatele analizelor de laborator ale probelor de apă potabilă prelevate în sistemele din Brebu, Telega, Băilești, Florești, Băicoi și Bănești au arătat că parametrii analizați se încadrează în valorile admise conform normelor în vigoare.



În aceste condiții, DSP Prahova a decis ridicarea interdicției de consum a apei impusă anterior în sistemele menționate, iar apa poate fi consumată în condițiile obișnuite – pentru băut, gătit și spălat.



Există și o excepție de la această decizie. Este vorba despre Spitalul Orășenesc Băicoi. Acolo, restricţiile rămân în vigoare temporar, pentru că în reţeaua interioară a unităţii, într-un punct izolat, o probă nu s-a încadrat în limitele admise. DSP Prahova efectuează prelevări suplimentare, astfel încât activitatea medicală să se desfăşoare în condiţii de siguranţă.



Momentan, pentru restul sistemelor de aprovizionare cu apă potabilă afectate, până la confirmarea încadrării apei furnizate în parametrii de potabilitate, se menține interdicția de consum (pentru băut, gătit și spălat).

(sursa: Mediafax)