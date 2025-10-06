Recomandările DSU pentru populație după avertizările Cod roșu de ploi abundente

Departamentul pentru Situații de Urgență face apel la populație să manifeste prudență sporită în perioada următoare, în condițiile în care mai multe județe din țară, inclusiv municipiul București, se află sub incidența unor avertizări meteorologice de tip cod galben, portocaliu și roșu, pentru ploi abundente, intensificări ale vântului și vreme rece.

Pentru siguranța personală, cetățenii sunt sfătuiți să evite deplasările în aer liber pe durata fenomenelor periculoase, să închidă și să securizeze ferestrele și ușile locuințelor și să stea departe de acestea dacă vântul suflă cu putere. Totodată, se recomandă evitarea staționării în apropierea copacilor, stâlpilor sau panourilor publicitare și parcarea autoturismelor în zone ferite de arbori sau alte structuri instabile.

De asemenea, autoritățile avertizează asupra pericolului reprezentat de cablurile electrice căzute la sol, care pot fi sub tensiune, și recomandă evitarea traversării cursurilor de apă sau staționării pe malurile acestora. Cetățenii sunt rugați să curețe rigolele și șanțurile din jurul locuințelor, pentru a facilita scurgerea apelor pluviale.

Meteorologii au emis avertizare Cod roșu de ploi abundente pentru județele Constanța, Călărași și Ialomița, valabilă de marți dimineață până miercuri seara, cantitățile de apă putând ajunge la 110–120 l/mp.

