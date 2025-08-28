O fabrică din Câmpina oferă salarii de până la 12.000 lei net

Salariile angajaților pornesc de la 4.000 lei net pentru cei cu studii liceale, iar lucrătorii din producție ajung să câștige între 10.000-12.000 lei net lunar, în funcție de complexitatea muncii.

Angajații beneficiază de tichete de vacanță și masă, asigurare de sănătate și alte facilități.

Fabrica produce componente petroliere care ajung în exploatări din SUA, Canada, Norvegia, Qatar, Arabia Saudită și Irak. Doar în ultimul an, sindicatul și angajatorul au reușit să angajeze și să formeze 700 de persoane în domeniul producției.

„Un exemplu pozitiv în care angajații și sindicatul, afiliat BNS, colaborează în mod real cu angajatorul, aducând beneficii ambelor părți. La Cameron Câmpina, salariile angajaților (inclusiv cei cu studii liceale sau fără studii superioare) pornesc de la 4.000 lei/net, veniturile lucrătorilor din producție ajung la 10.000 – 12.000 lei net/lună, în funcție de complexitatea muncii și de orele lucrate. Angajații beneficiază de: tichete de vacanță, tichete de masă, asigurare de sănătate, masă asigurată și alte facilități. Doar anul trecut, sindicatul și angajatorul au reușit să angajeze și să formeze 700 de persoane în domeniul producției de componente petroliere”, transmite BNS.

(sursa: Mediafax)