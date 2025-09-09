Electrica și Romgaz, parteneriat pentru 400 MW energie regenerabilă

Furnizorul şi distribuitorul de energie Electrica a transmis că a semnat, în prezența Ministrului Energiei, Bogdan Ivan, un Memorandum de Înțelegere cu producătorul de gaze Romgaz referitor la dezvoltarea în comun a unor capacități de producere și stocare a energiei din surse regenerabile cu o putere totală instalată de până la 400 MW, exclusiv prin proiecte de tip Greenfield, potrivit unui comunicat emis marți.

„Cele două companii vor iniția un model de colaborare pentru implementarea unei viziuni comune: dezvoltarea integrată a unei capacități de 400 MW în energie regenerabilă. Această inițiativă se bazează pe convergența dintre competențele operaționale și capacitatea de producție energetică ale celor două companii, generând o propunere de valoare distinctă pe piața regională. Parteneriatul va fi implementat prin intermediul unui vehicul investițional dedicat, în care Electrica va avea rolul de dezvoltator principal, iar Romgaz va acționa ca partener strategic minoritar. Structura aleasă permite valorificarea complementarităților strategice dintre cele două entități”, se arată în comunicat.

Electrica, care deservește 4 milioane de clienți și gestionează infrastructura critică pe 40% din țară, are experiență în proiecte fotovoltaice, cu un portofoliu de aproximativ 300 MWp (46,5 MWp operaționali în 2025). Compania țintește să ajungă până în 2030 la 1 GW producție și 900 MWh stocare.

„Acest parteneriat marchează un moment definitoriu în strategia noastră Electrica 2030. După succesul emisiunii de obligațiuni verzi de 500 milioane euro din iulie 2025 și accesarea a 200 milioane euro finanțare BEI, această colaborare cu Romgaz demonstrează că modelele de cooperare între companiile energetice românești pot accelera semnificativ tranziția. Combinăm forța financiară cu expertiza tehnică pentru a dezvolta împreună cu Romgaz 400 MW capacitate verde, care vor contribui direct la ținta națională de energie regenerabilă până în 2030”, a spus Alexandru-Aurelian Chiriță, Director General Electrica.

„Astăzi, Romgaz face un pas important în direcția strategiei sale de diversificare și tranziție energetică. Memorandumul semnat cu Electrica confirmă angajamentul nostru pentru investiții în energie curată și consolidarea rolului de pilon al securității energetice a României”, transmite Răzvan Popescu, Director General Romgaz.

Tranzacția finală, supusă verificărilor și aprobărilor interne, va stabili detaliile colaborării, care își propune să ridice standardele în sectorul energetic românesc.

(sursa: Mediafax)