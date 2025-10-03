Bolojan, despre energie: Fără capacități noi nu ne putem gândi la un preț mai redus

Șeful Guvernului a spus vineri că România are un munus de producție și pentru asta trebuie hidrocentralele aflate în stare avansată și termocentralele la care lucrările stagnează.

El a dat exemplul centralei de 400 de MW de la Iernut, unde lucrările au început în 2016.

„Dacă vom continua tot așa cum am gestionat astfel de proiecte în anii trecuți, cu siguranță nu vom vedea capacități de producție noi puse în practică. Or fără astea, fără capacități noi care să ne asigure energie în bandă pentru a putea compensa în orele în care avem deficit nu vom avea o producție suficientă și nu ne putem gândi la un preț care să fie mult mai redus”, a declarat premierul.

El susține că este necesară simplificarea legislativă care să permită finalizarea hidrocentralelor.

Ilie Bolojan adaugă că este necesară susținerea proiectelor din domeniul nuclear, în principal din zona Cernavodă, ca să avem „un mix energetic care să asigure o energie competitivă în România, nu doar constantă, nu doar suficientă, ci și la un preț bun”.

Șeful Executivului arată că trebuie susținute proiectele de stocare și de pompaj din marile acumulări.

„Eroarea pe care cred că am făcut-o este că ne-am gândit să facem eficiență energetică la oameni acasă și nu ne-am gândit cum facem sistemul național eficient și, fără a finanța capacități de stocare importante, fără a nu mai finanța nici un panou fotovoltaic fără capacitate de stocare, înseamnă dezechilibre majore și, așa cum ați aflat în ultimele zile, la prânz avem supraproducție, iar seara avem un deficit care dacă nu îl putem compensa din acumulări, nu am făcut nimic”, a explicat premierul.

El a vorbit și despre strategia pe cărbune: „Sau încercăm să menținem mai mult timp producția de cărbune în zona Valea Jiului, dar asta înseamnă o restructurare totală a complexului energetic Oltenia în așa fel încât să nu mai fie căpușat, să nu mai fie necesar să acordăm miliarde de lei anual subvenții pentru a funcționa lucrurile acolo, sau, dacă aceste lucruri nu vor fi făcute datorită costurilor foarte mari, a doua ipoteză este să renunțăm la producția pe cărbune. Eu personal susțin prima variantă, dar pentru asta nu mai putem continua așa cum avem lucrurile astăzi”.

Bolojan a mai spus că este foarte importantă pregătirea sectoarelor economice să preia din 2027 gazul suplimentar care se va exploata din Marea Neagră, „în așa fel încât să nu facem ceea ce facem astăzi cu producția agricolă, să o exportăm neprocesată și acest gaz, o bună parte din el, să fie valorificat în țara noastră, în companii care se producă îngrășăminte chimice pentru agricultură, pentru petrochimie, în zona metalurgică”.

Nu există intenția de a crește TVA din nou și nici alte taxe

Premierul Ilie Bolojan respinge categoric speculațiile privind o nouă majorare a TVA și a altor taxe în 2026, subliniind că prioritatea Guvernului este colectarea eficientă a impozitelor existente și reducerea cheltuielilor.

Întrebat, vineri, dacă pentru 2026 este luată în calcul o nouă creștere a TVA și altor taxe, precum impozitul pe venit, Bolojan a răspuns: „Nu există astfel de calcule și niciun fel de intenție pe tema asta”.

Ceea ce trebuie să facă autoritățile, spune premierul, este să încaseze impozitele care au fost deja stabilite, să limiteze cheltuielile și să reducă „acolo unde este absolut necesar”.

„Avem încă spații mari pentru a reduce cheltuielile și toți banii care vor fi reduși de la cheltuieli sau înseamnă mai puțin bani pentru dobânzi sau înseamnă niște bani în plus la investiții. Acestea sunt elementele de bază, dar nu avem în calcul deloc formule care să însemne creșteri de impozite anul viitor”, a adăugat Bolojan.

Bolojan: Alegerile pentru PMB trebuie organizate cât mai repede, dar nu cu prețul ruperii coaliției

Premierul Ilie Bolojan a declarat că alegerile pentru Primăria Capitalei ar trebui organizate cât mai repede pentru a oferi un primar cu mandat stabil, însă a avertizat că o decizie va fi luată doar după ce partidele din coaliție ajung la o poziție comună, pentru a evita tensiuni suplimentare.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, într-o conferință de presă, că Guvernul este pregătit să emită hotărârile necesare pentru organizarea alegerilor din Capitală, însă a subliniat că acest pas depinde de ajungerea la o „poziție comună” în cadrul coaliției de guvernare.

„Chiar dacă eu personal consider că alegerile ar trebui organizate cât mai repede, astfel încât Bucureștiul să aibă un primar cu un mandat stabil, nu putem forța lucrurile. Dacă nu se ajunge la un acord, nu facem decât să tensionăm și mai mult situația din coaliție, ceea ce nu cred că ar fi bine”, a spus Bolojan.

Premierul a explicat că un interimat, indiferent de instituție, „nu are autoritatea unui ales cu votul direct al cetățenilor”, dar a insistat asupra faptului că prioritățile politice și consensul în coaliție trebuie să fie respectate pentru a evita blocaje suplimentare.

Întrebat despre natura „poziției comune” pe care o așteaptă, șeful Guvernului a precizat că aceasta vizează atât stabilirea unui candidat comun, cât și agrearea unei date clare pentru scrutin.

Postul de primar general al Capitalei a devenit vacant după ce Nicușor Dan a fost ales președinte al României.