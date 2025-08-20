Aplicația EPIDS, destinată acordării voucherelor pentru plata facturilor la energie, este accesibilă

Persoanele eligibile pentru sprijinul financiar pot depune cereri online la adresa: https://epids.mmuncii.ro.

Aplicația a fost dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), conform cerințelor operaționale stabilite de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și aprobate de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale și Ministerul Energiei.

„Echipa STS a realizat dezvoltarea software, interconectarea cu bazele de date necesare, testarea de performanță și de securitate cibernetică, precum și implementarea măsurilor de protecție a datelor pentru funcționarea în condiții de siguranță a platformei. Aplicația este disponibilă online, sub forma unei platforme web, care poate fi accesată de pe orice dispozitiv cu browser – calculator, laptop, smartphone sau tabletă – fără a necesita instalare software pe dispozitiv. Începând cu data de 20 august 2025, cererile pot fi transmise online direct de către titular sau de o persoană desemnată de acesta. EPIDS permite depunerea cererilor de obținere a voucherelor pentru energie, procesul fiind complet automatizat: verificarea, validarea și stabilirea beneficiarilor se realizează prin interogarea bazelor de date puse la dispoziție de autoritățile prevăzute în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 35/2025. STS nu validează și nu stabilește criterii de eligibilitate”, transmite STS într-un comunicat de presă.

Sprijinul financiar nu depinde de emiterea unui tichet tipărit: datele beneficiarilor sunt preluate automat din aplicația EPIDS în sistemul electronic de plată a facturilor al Poștei Române, asigurându-se astfel un flux simplu și rapid de acordare și utilizare a voucherelor.

Cererile de voucher în platformă se realizează o singură dată, iar stabilirea eligibilității se realizează automat pentru fiecare lună.

Pentru suport suplimentar, a fost operaționalizat un call center - 0219309, unde utilizatorii care întâmpină dificultăți pot primi asistență din partea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială. De asemenea, problemele pot fi semnalate prin adresa de e-mail dedicată sprijinenergie@mmanpis.ro, iar solicitările primite sunt preluate automat într-un sistem de tip ticketing și sunt transmise direct la echipele de implementare, asigurând rezolvarea, în condiții rezonabile de timp, a tuturor dificultăților întâmpinate.

(sursa: Mediafax)