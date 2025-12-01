La 107 ani, eroul care a luptat la Cotul Donului, Ion Vasile Banu, este decorat de președintele României

Gestul are o profundă încărcătură simbolică: la 107 ani, colonelul Banu întruchipează sacrificiul, demnitatea și dragostea de țară care au scris istoria României moderne.

Un erou care și-a pus viața în slujba României

Născut în anul Marii Uniri, Ion Vasile Banu s-a înrolat în Armata Română la doar 21 de ani. A luptat cu dăruire pe frontul din Basarabia în 1941 și a participat la una dintre cele mai dure bătălii ale războiului – Cotul Donului, în 1942. Curajul și sacrificiul său au rămas mărturii vii ale unui tânăr care a pus patria mai presus de propria viață.

„Domnul Ion Vasile Banu reprezintă esența a ceea ce înseamnă dragostea de țară”, a transmis președintele Nicușor Dan. „Curajul și demnitatea cu care și-a servit patria sunt lecții care ne obligă să ne plecăm cu respect în fața sa.”

Recunoaștere pentru o viață dedicată comunității

Decorația conferită astăzi este nu doar o recunoaștere a meritelor sale militare din timpul războiului, ci și un omagiu adus implicării sale civice de după încheierea conflictului. Colonelul Banu a continuat, timp de decenii, să fie un reper moral al comunității, un model pentru generațiile care l-au cunoscut.

O singură decorație acordată de 1 Decembrie – un gest cu valoare simbolică

Președintele Nicușor Dan a subliniat că distincția acordată veteranului este singura decorație conferită anul acesta de Ziua Națională, tocmai pentru a onora, prin el, întreaga generație de eroi români care au luptat pentru libertate.

„Suntem și vom rămâne datori să îi cinstim pe cei care au apărat cu prețul vieții idealurile noastre de libertate. Datorită lor trăim astăzi într-o Românie liberă, demnă, democratică și europeană.”

Un mesaj pentru români, în Ziua Națională

În finalul comunicatului, președintele a transmis un mesaj tuturor românilor:

„La mulți ani, România! La mulți ani, români de pretutindeni!”

Gestul de recunoaștere adus veteranului Ion Vasile Banu reamintește, de 1 Decembrie, că libertatea și unitatea României au fost câștigate prin sacrificiul unor oameni care merită să rămână pentru totdeauna în memoria națiunii.