Escrocherie online: Povestea șocantă a româncei care a trimis 170.000 de euro unui nigerian

Femeia a fost convinsă să trimită peste 170.000 de euro unui bărbat de origine nigeriană, cunoscut pe o rețea de socializare, care a exploatat încrederea și empatia ei.

Cum a fost descoperită înșelătoria

Potrivit Inspectoratului Județean de Poliție Prahova, ancheta a fost desfășurată de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești.

Oamenii legii au efectuat o percheziție domiciliară în județul Ilfov, într-un dosar de înșelăciune în formă continuată, în urma căreia suspectul a fost identificat și reținut.

„În perioada septembrie 2022 – martie 2025, o femeie de 61 de ani ar fi fost abordată, prin intermediul unei rețele de socializare, de un bărbat care, prin diverse mijloace de manipulare emoțională, ar fi determinat-o să transfere sume de bani în valoare totală de aproximativ 168.000 de euro, 2.000 de dolari și 30.300 de lei”, se arată în comunicatul transmis de IPJ Prahova.

Cum a fost păcălită victima

Surse judiciare au precizat că bărbatul s-a prezentat ca o persoană aflată în dificultate, pretinzând că are probleme financiare și de sănătate. Folosind mesaje constante și un discurs emoțional, acesta a reușit să câștige încrederea victimei și să o convingă să îi trimită, treptat, sume considerabile de bani.

Suspectul, reținut în Ilfov

Autorul a fost identificat ca fiind un bărbat de 35 de ani, cetățean nigerian, stabilit în județul Ilfov. El ar fi acționat cu ajutorul unei femei românce de 32 de ani, domiciliată în aceeași zonă, care ar fi facilitat transferurile de bani și comunicarea cu victima.

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat mai multe probe și dispozitive electronice, considerate relevante pentru anchetă.

Citește pe Antena3.ro Un submarin rusesc a intrat în Marea Baltică. Suedia îl urmărește cu avioane de vânătoare şi nave de război

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești, care vor decide ce măsuri preventive vor fi dispuse.